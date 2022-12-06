FOCASA馬戲藝術節明年精彩獻藝 228連假嗨翻7天不間斷

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今日台南市長黃偉哲也出席售票記者會，他表示台南活動滿檔，歡迎民眾趕緊預約明年台南行程玩一波。「FOCASA馬戲藝術節」表演陣容除了本土頂尖團隊外，更廣邀來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨等7個國家地區的馬戲藝術家一起共襄盛舉，連續7天將有30組團隊在水交社文化園區表演超過150場。除了於V-13馬戲篷內的演出外，村莊內還有跳跳糖舞台、高空QQ糖、走繩橡皮糖、FOCASA水果攤、摩天多拿滋、微醺拐杖糖及風格市集區等8大特色展區，讓民眾體驗輕鬆又休閒的城市氛圍。
8大特色展區馬戲蓬連續7天有近百場各國馬戲演出輪番上陣，跳跳糖舞台集結國內外特色馬戲藝術家以及戶外派對體驗，每天都有驚喜演出。高空QQ糖以優雅及美感的高空項目，搭配專業師資帶領民眾體驗，任何年齡都能輕易上手。走繩橡皮糖透過教練現場指導，大人小孩都能從馬戲學到信心及勇氣。FOCASA水果攤，獨家的雜耍水果攤每日帶來精彩演出，大小朋友都能成為一日馬戲人。摩天多拿滋以柑仔店為區域特色，搭配主題演出，扯鈴、陀螺、踩高蹺，童年記憶中的玩具都在柑仔店出現，更帶來即將失傳的職人手作踩大球，讓民眾回到復古年代。還有規劃特色調酒區及集結南30家風格特色餐飲，讓民眾一整日吃喝玩樂一次擁有。
「FOCA福爾摩沙馬戲團」表示，馬戲表演已和過去截然不同，現今為綜合了舞蹈、技藝、競技及體操等多元面向的表演藝術，期待將當代馬戲與城市風貌相結合，使馬戲藝術節的品牌能生根台南，留下美好回憶。