房市／遊子圓夢！信義房屋劉宗銘助港台人回鄉紮根

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了與陳姐順暢溝通，劉宗銘特地為每個物件製作銷售報告書，讓陳姐在海外也能詳細了解物件資訊、市場行情及周邊環境；當陳姐有機會回台時，劉宗銘更當起臨時導遊，騎著摩托車載陳姐看屋、深入介紹當地生活圈。也因為這些前期細膩服務累積的信任，讓後續議價成交更加順利，成交後的貸款問題，劉宗銘也積極幫陳姐洽詢，最終找到能認列香港公司薪轉的銀行，讓陳姐能順利辦理貸款。
劉宗銘說，雖然陳姐是因緣際會找上他，但自己把每個客戶都當成朋友看待，希望能盡其所能幫助對方。尤其跨國界的服務相當不容易，但看到陳姐最後的笑容，也讓劉宗銘更加體會「成就他人，就是成就自己」的精神。
個性開朗活潑的劉宗銘，原本在科技業擔任工程師，因為覺得自己不適合無聊的辦公室工作，反而喜歡能與人接觸的環境，而決定轉戰房仲給自己一個機會。入行八年期間，劉宗銘以交朋友心態服務每位客戶，發揮先義後利精神，將「成交」放在最後，「客戶的需求」放在第一，廣結善緣之餘，善的循環也隨之而來，不僅客戶都成為保持聯繫的好友，就連尚未成交的客戶也會主動介紹客戶給他。
日前劉宗銘榮獲有房仲業奧斯卡之稱的「金仲獎」不動產經紀營業員楷模，劉宗銘笑說，其實知道自己獲獎的當下非常驚訝，認為其他參選者相對資深且經驗豐富，讓劉宗銘抱著「自己應該是砲灰」的心情放鬆參選，並以信義理念為中心，真實分享自己服務客戶的想法及歷程。相信也是這份時常為客戶著想的心，以及對當房仲的理念堅持，讓劉宗銘備受肯定，從眾多優秀前輩中脫穎而出。