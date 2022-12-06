六旬翁作客突昏倒　驚查竟「心臟先天少一瓣膜」

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先天性病變少一瓣膜 難以確認病因高醫心臟外科主任蔡峯鈞表示，一般人的主動脈瓣膜構造有三瓣，只有2%是雙瓣，它屬於先天性病變，在胚胎時期就產生，在年輕時通常沒有症狀，隨著年齡增長、血流經過造成亂流，慢慢造成瓣膜病變。
而因患者曾在外院裝置過心臟支架，但呼吸急促的症狀並沒有改善，加上傳統超音波與心導管檢查因為心臟功能低下無法造成足夠壓力差，難以確認病因，以致於病情持續惡化，還發生昏厥的現象。
先天雙瓣性主動脈瓣併嚴重狹窄 「置換手術」改善心衰竭心臟內科主任林宗憲表示，主動脈瓣狹窄是可能造成猝死的疾病，尤其出現心臟衰竭時大約只能活一年半，需要心臟內、外科聯手診斷治療。心臟醫療團隊先為古先生再次施行心導管檢查，檢視之前裝置的支架並沒有發生顯著阻塞，確認其心臟功能不佳並非冠狀動脈病灶所導致。但因其左心室射出分率指數只剩22%（正常為50%），因此心導管所量測的主動脈瓣膜的壓力差值並不顯著。
心臟內外科聯合精準診斷出「先天雙瓣性主動脈瓣併嚴重狹窄」為其心臟衰竭的主因。病人接受外科「瓣膜置換手術」後一星期即順利出院，困擾許久的心衰竭症狀明顯獲得改善，重新享受應有的生活品質。
稍微活動就胸悶、昏厥 應儘速至醫院檢查蔡峯鈞提醒，當發現稍微活動就感到胸悶甚至發生昏厥現象時，主動脈瓣膜退化造成的狹窄是可能原因之一，可到心臟科門診接受完整的評估。如果檢查結果有心臟血管阻塞引起心臟功能低下，或合併僧帽瓣閉鎖不全，讓主動脈瓣膜狹窄診斷不明確時，可能要考慮到有整合心臟團隊的醫院接受進一步檢查，才能依病況提供最適合的治療選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55993
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