1歲童抓癢破皮滲組織液 母擦花露水恐讓發炎惡化

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鄭文柏表示，曾遇過一位母親想購買知名花露水，因家中1歲女童近1個月四肢和臉部發癢難忍，抓到破皮甚至組織液外漏，但擔心擦類固醇藥膏會有副作用，當看到網路群組分享止癢招數，便前來購花露水。他提醒，花露水成分中食用酒精占70%，雖能短暫止癢，但香精恐造成反覆發炎作。
異位性皮膚炎 三招治療改善１皮膚保溼劑：皮膚保溼是對抗異位性皮膚炎的基本要素，油性軟膏保濕效果佳，含尿素成分可提升保濕效果。保濕產品應該一天至少使用兩次，或是在感覺到皮膚粗糙乾燥時就使用，特別是在皮膚清潔（例如洗澡或洗手）之後。
２皮膚止癢劑（抗組織胺）：抗組織胺外用藥膏可抑制發炎反應及搔癢感。許多止癢藥膏也會添加薄荷醇、冬青油或樟腦，透過清涼感分散對癢感的注意力。但要注意的是患部皮膚若過於脆弱敏感，可能因為清涼刺激而誘發紅腫反應。此外，2歲以下兒童應避免使用添加薄荷醇、冬青油或樟腦等清涼劑之藥膏。
若是搔癢感較嚴重的民眾，可併用口服抗組織胺，但應注意第一代抗組織胺容易有嗜睡的副作用，使用後應避免操作機械或開車等需要專注的工作。
３外用類固醇：外用類固醇是異位性皮膚炎的治療主力，但長期使用外用類固醇會造成皮膚變薄、變色等問題，且類固醇的強度與劑型不同，適用的皮膚部位也不一樣，民眾使用時應遵照醫療專業人員的指示。
除前述治療外，改善日常生活型態，諸如減少攝入致敏食物、保持環境整潔、放鬆心情減輕壓力等皆可緩解異位性皮膚炎之發作，民眾在日常生活中稍加留意，就可以大大降低異位性皮膚炎帶來的困擾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56000
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