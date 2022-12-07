汽車旅館吸毒遇警方臨檢！基隆男爬窗逃逸 不慎墜樓身亡
基隆市警方於本（12）月4號下午，前往安樂區某汽車旅館，執行臨檢勤務時，一位毒品列管人口的47歲陳姓男子，疑似與另外一位高姓男子正在房內吸毒，為了躲避臨檢，陳男試圖爬窗逃逸，結果不慎墜樓，當場摔到路面失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。
編輯中心/綜合報導
據了解，警方當時執行臨檢，由旅館服務人員陪同前往客房敲門，結果房內的陳男在爬窗逃逸時，不慎墜樓摔到1樓車庫外路面。警方聽到聲響趕去查看，發現陳男倒臥地上頭部受創，由救護車緊急送醫後仍宣告不治。檢警相驗後，確認陳男為意外墜樓，並無外力介入跡象。
而陳男當時所在的房間內，還有一位高姓男子，警方並在房內查獲海洛英、安非他命等毒品，以及相關施用器具。高男供稱陳男當時聽到要臨檢，便決定爬窗逃逸，結果可能因下雨濕滑，不慎墜樓。警方訊後將高男依違反毒品危害防制條例移送。（編輯：倪浩軒）
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