罹「胰臟癌」別怕！醫：現今治療存活率已大幅提升

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若早期發現胰臟癌 患者存活超過5年以上根據衛生福利部國民健康署108年癌症登記報告指出，胰臟癌發生率排名第13，國內每年胰臟癌發生人數約2500，而死亡人數約為2400，其發生率幾乎等於死亡率，五年存活率則約10%，吳柏宣醫師表示，胰臟癌是較為嚴重之癌症，但若早期發現可進行手術切除及化療，預後較佳，平均存活率可達20%以上，有的患者亦能存活5年以上，但統計發現，一半以上患者診斷時已達第四期，預後和存活率不佳，多數患者活不過半年。
為何超過一半患者診斷時已進入晚期？吳柏宣醫師說明，胰臟癌早期診斷不易，因胰臟是深藏在後腹腔的器官，初期不容易發現，也不容易有症狀呈現，大部分能早期診斷之患者，通常是透過健康檢查，或電腦斷層檢查時意外發現，亦有少數患者因胰臟發炎就診，在檢查過程中發現胰臟癌，然而隨腫瘤增大，器官周邊分佈許多血管、神經，癌細胞易隨之蔓延、擴散，且腫瘤會壓迫腸胃道、膽管，此時即會產生明顯症狀，然而通常病情已進展到一定嚴重度。
是「癌王」就放棄治療？別灰心！現今治療方案更多元多數患者被告知罹患胰臟癌時，第一直覺總是想起網路媒體形容「胰臟癌是癌王」，「發生人數幾乎等於死亡人數」、「惡性度相當高、存活率低」，使得患者相當氣餒、害怕甚至放棄治療，對此，吳柏宣醫師請患者勿輕易放棄，因醫學技術愈來愈進步，治療選擇相對增加，亦會依照患者胰臟癌的分期與體能狀況，選擇相對應藥物或術式進行治療。
關於治療方式，吳柏宣醫師說明，早期胰臟癌，若腫瘤生長在胰臟的頭部或尾巴，可透過手術切除，患者亦不必擔心承受開腸剖腹的大刀，現今已進展為傷口小的「微創手術」；另一治療主軸為「化學治療」，且近年也陸續推出新藥，根據患者狀況，選擇單一藥物，或多種組合的化療藥物進行治療。
一線治療失敗不再是束手無策 二線新藥問世提升整體存活率吳柏宣醫師解釋，根據國際治療指引，若患者體力許可，將傾向以多種組合（2-3種）的化療藥物進行注射治療，倘若患者年事已高、病況不佳，難承受化療，亦可使用口服藥物。」吳柏宣醫師於臨床觀察，雖每位患者對化療藥物的反應不盡相同，但通常接受治療的患者，預後皆有所提升。
若患者不幸復發，或治療效果不彰、失效，可接續使用第二線化療，吳柏宣醫師分享，2018年國內研發一款二線化療新藥，目前已通過健保給付，根據臨床研究發現，該藥可延長整體存活率6.1個月，對患者無非是偌大福音。吳柏宣醫師鼓勵所有病友別氣餒，現今手術治療、化療皆有長足進步，若患者願意接受治療，即能夠提升存活率。
有家族病史、慢性胰臟炎者，應定期健康檢查胰臟癌通常好發於吸菸者、長期接觸化學製品、家族病史、慢性胰臟炎，如：酒精性胰臟炎，或三高族群，如：糖尿病、高血壓患者。要避免產生胰臟癌，吳柏宣醫師表示，務必戒菸、控制三高與肥胖，若有明確家族病史，則應定期接受健康檢查，「通常醫師會進行腹部超音波，若有進一步疑慮，將安排電腦斷層、核磁共振檢查」。
出現症狀要有警覺 可就醫進行檢查吳柏宣醫師表示，關於胰臟癌的症狀，包括：
- 疼痛：腹部正中間、背部的疼痛，通常感到「悶痛」，許多患者常誤以為是胃痛。
- 黃疸：若腫瘤生長於胰臟頭，壓迫膽管，就會形成黃疸。
- 灰白色糞便：一般正常的糞便為黃褐色，是因膽汁染色而成，一旦膽管被癌細胞阻塞，糞便就會呈現灰白色，亦是黃疸的其中一種症狀。
- 食慾不振、噁心嘔吐，或體重減輕。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55919
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