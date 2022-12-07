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罹「胰臟癌」別怕！醫：現今治療存活率已大幅提升

罹「胰臟癌」別怕！醫：現今治療存活率已大幅提升
罹「胰臟癌」別怕！醫：現今治療存活率已大幅提升

健康醫療網

胰臟癌於不少媒體報導中，常以「癌王」形容嚴重之程度，但是胰臟癌真如報導中所形容的可怕嗎？一名70歲的老奶奶患者，罹患胰臟癌第四期合併肝臟轉移，起初她認為自己存活機率不高所以執意放棄治療，然而經醫師不斷地鼓勵並向老奶奶說明目前治療已有進展，仍有機會提高存活率，老奶奶百般思考後，最終決定嘗試化療，並搭配營養調整，目前已治療一年，「癌指數從8萬多下降到90，胰臟及肝臟腫瘤皆明顯縮小」，高雄醫學大學附設中和紀念醫院一般及消化系外科吳柏宣醫師藉此鼓勵所有病友，應和醫師一起合作、討論，打起精神面對病情，終有望見治療曙光。

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若早期發現胰臟癌　患者存活超過5年以上

根據衛生福利部國民健康署108年癌症登記報告指出，胰臟癌發生率排名第13，國內每年胰臟癌發生人數約2500，而死亡人數約為2400，其發生率幾乎等於死亡率，五年存活率則約10%，吳柏宣醫師表示，胰臟癌是較為嚴重之癌症，但若早期發現可進行手術切除及化療，預後較佳，平均存活率可達20%以上，有的患者亦能存活5年以上，但統計發現，一半以上患者診斷時已達第四期，預後和存活率不佳，多數患者活不過半年。

為何超過一半患者診斷時已進入晚期？吳柏宣醫師說明，胰臟癌早期診斷不易，因胰臟是深藏在後腹腔的器官，初期不容易發現，也不容易有症狀呈現，大部分能早期診斷之患者，通常是透過健康檢查，或電腦斷層檢查時意外發現，亦有少數患者因胰臟發炎就診，在檢查過程中發現胰臟癌，然而隨腫瘤增大，器官周邊分佈許多血管、神經，癌細胞易隨之蔓延、擴散，且腫瘤會壓迫腸胃道、膽管，此時即會產生明顯症狀，然而通常病情已進展到一定嚴重度。

是「癌王」就放棄治療？別灰心！現今治療方案更多元

多數患者被告知罹患胰臟癌時，第一直覺總是想起網路媒體形容「胰臟癌是癌王」，「發生人數幾乎等於死亡人數」、「惡性度相當高、存活率低」，使得患者相當氣餒、害怕甚至放棄治療，對此，吳柏宣醫師請患者勿輕易放棄，因醫學技術愈來愈進步，治療選擇相對增加，亦會依照患者胰臟癌的分期與體能狀況，選擇相對應藥物或術式進行治療。

關於治療方式，吳柏宣醫師說明，早期胰臟癌，若腫瘤生長在胰臟的頭部或尾巴，可透過手術切除，患者亦不必擔心承受開腸剖腹的大刀，現今已進展為傷口小的「微創手術」；另一治療主軸為「化學治療」，且近年也陸續推出新藥，根據患者狀況，選擇單一藥物，或多種組合的化療藥物進行治療。

一線治療失敗不再是束手無策　二線新藥問世提升整體存活率

吳柏宣醫師解釋，根據國際治療指引，若患者體力許可，將傾向以多種組合（2-3種）的化療藥物進行注射治療，倘若患者年事已高、病況不佳，難承受化療，亦可使用口服藥物。」吳柏宣醫師於臨床觀察，雖每位患者對化療藥物的反應不盡相同，但通常接受治療的患者，預後皆有所提升。

若患者不幸復發，或治療效果不彰、失效，可接續使用第二線化療，吳柏宣醫師分享，2018年國內研發一款二線化療新藥，目前已通過健保給付，根據臨床研究發現，該藥可延長整體存活率6.1個月，對患者無非是偌大福音。吳柏宣醫師鼓勵所有病友別氣餒，現今手術治療、化療皆有長足進步，若患者願意接受治療，即能夠提升存活率。

有家族病史、慢性胰臟炎者，應定期健康檢查

胰臟癌通常好發於吸菸者、長期接觸化學製品、家族病史、慢性胰臟炎，如：酒精性胰臟炎，或三高族群，如：糖尿病、高血壓患者。要避免產生胰臟癌，吳柏宣醫師表示，務必戒菸、控制三高與肥胖，若有明確家族病史，則應定期接受健康檢查，「通常醫師會進行腹部超音波，若有進一步疑慮，將安排電腦斷層、核磁共振檢查」。

出現症狀要有警覺　可就醫進行檢查

吳柏宣醫師表示，關於胰臟癌的症狀，包括：

  • 疼痛：腹部正中間、背部的疼痛，通常感到「悶痛」，許多患者常誤以為是胃痛。
  • 黃疸：若腫瘤生長於胰臟頭，壓迫膽管，就會形成黃疸。
  • 灰白色糞便：一般正常的糞便為黃褐色，是因膽汁染色而成，一旦膽管被癌細胞阻塞，糞便就會呈現灰白色，亦是黃疸的其中一種症狀。
  • 食慾不振、噁心嘔吐，或體重減輕。
吳柏宣醫師補充，不見得每種症狀都會出現，主要依據胰臟癌腫瘤的位置，產生不同症狀。亦代表胰臟癌症狀的非特異性，因此造成診斷困難，不過，上述之症狀大抵而言具有「持續性」，通常持續1-2個月，因此民眾若出現上述情形，務必提高警覺就醫檢查。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55919

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