5歲童2年沒看牙　蜂窩性組織炎一口氣拔掉9顆牙！

我是廣告 請繼續往下閱讀
長時間未回診 齲齒風險大增根據衛福部調查，國小三、四年級學生中，僅15.4%的人半年沒有看牙醫；但到了國高中，卻有超過一半的學生半年沒看牙。顯示國小時能維持定期口腔檢查的習慣，到了國、高中階段卻難以持續。研究顯示，超過9個月未定期檢查會提高孩童產生齲齒的風險，超過24個月的就診間距，其風險更會大幅增加。
一名學齡前孩童，因嚴重齲齒造成門牙神經病變，恆門齒萌發路徑180度大旋轉，需進行門診手術；另一名青少年近2年從未看牙醫，且高頻率飲用含糖飲料，又疏於口腔清潔，口內齲齒嚴重伴隨脫鈣與牙齦發炎。
李昀強調，近來兒童牙科門診發現許多兒童及青少年長時間未回診，「多數牙科治療與齲齒相關，而口腔健康不只關乎全身健康，牙齒治療更往往是不可逆的。及早介入可以在關鍵時刻提供預防性口腔照護的機會，有助於減少孩子罹患許多可預防的口腔疾病，而在病徵之初及早發現，不僅可以減少治療的痛苦，也將連帶降低家庭支出與時間成本。」
▲裴善立醫師呼籲建立口腔親善之家Dental Home，從小培養孩子定期口腔檢查及良好的口腔衛生習慣
含氟牙膏搭配漱口水與牙線李昀表示，台灣學童平均齲齒盛行率達54.83%，且刷牙時間不足2分鐘。故兒童牙科醫學會特別提出「兒少口腔健康123」，包括1.建立口腔親善之家Dental Home，建議自嬰兒到兒童及青少年應該至少半年定期檢查、2.確實口腔清潔、3.每日均衡飲食，維持一口好牙。
李昀說明，每日持續確實清潔口腔是最有效預防口腔疾病的方法，建議每天使用含氟1,000ppm以上牙膏刷牙至少2次，並搭配牙線及含氟漱口水。英國倫敦國王學院最新實證醫學文獻也指出，飲食後咀嚼無糖口香糖20分鐘，可有效降低28%降低齲齒發生率。
蛋白質、高纖不易齲齒可多吃選擇良好的餐飲也是維持牙齒健康的重要環節，3種不易造成齲齒食物可多攝取，包含蛋白質（豆魚蛋肉類、奶類）、高纖食物（蔬菜類）、脂肪和白開水；3類含醣食物多留意：全榖雜糧類可多補充、精緻澱粉適量吃；含糖食品如蛋糕、手搖飲、果汁和調味乳則避免食用。
此外，兒童牙科醫學會也致力於弭平城鄉差距，走入偏鄉小學為數千名學童進行口腔衛教、檢查與塗氟。兒童牙科醫學會前任理事長蔡佳玲表示，偏遠地區的牙科就醫可近性低、口腔保健知識也相對缺乏，希望藉由提供潔牙工具和口腔保健知識，把正確的口腔保健觀念帶給孩子們，從知識拉近孩子口腔健康的城鄉差距。
▲餐後咀嚼20分鐘無糖口香糖，刺激唾液大量分泌以中和口中酸性，降低齲齒風險
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56078
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw