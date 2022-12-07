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5歲童2年沒看牙　蜂窩性組織炎一口氣拔掉9顆牙！

5歲童2年沒看牙　蜂窩性組織炎一口氣拔掉9顆牙！
5歲童2年沒看牙　蜂窩性組織炎一口氣拔掉9顆牙！

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】不少民眾因疫情疏於看牙醫，一位5歲女童近2年未進行口腔檢查，嚴重齲齒導致蜂窩性組織炎，進行全身麻醉手術拔掉9顆牙！兒童牙科醫學會理事長李昀6日於兒童牙科醫學會30周年記者會中呼籲，口腔檢查延宕恐導致齲齒嚴重且不可逆的口腔疾病，呼籲家長和青少年把握「兒少口腔保健123」。

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長時間未回診　齲齒風險大增

根據衛福部調查，國小三、四年級學生中，僅15.4%的人半年沒有看牙醫；但到了國高中，卻有超過一半的學生半年沒看牙。顯示國小時能維持定期口腔檢查的習慣，到了國、高中階段卻難以持續。研究顯示，超過9個月未定期檢查會提高孩童產生齲齒的風險，超過24個月的就診間距，其風險更會大幅增加。

一名學齡前孩童，因嚴重齲齒造成門牙神經病變，恆門齒萌發路徑180度大旋轉，需進行門診手術；另一名青少年近2年從未看牙醫，且高頻率飲用含糖飲料，又疏於口腔清潔，口內齲齒嚴重伴隨脫鈣與牙齦發炎。

李昀強調，近來兒童牙科門診發現許多兒童及青少年長時間未回診，「多數牙科治療與齲齒相關，而口腔健康不只關乎全身健康，牙齒治療更往往是不可逆的。及早介入可以在關鍵時刻提供預防性口腔照護的機會，有助於減少孩子罹患許多可預防的口腔疾病，而在病徵之初及早發現，不僅可以減少治療的痛苦，也將連帶降低家庭支出與時間成本。」

口腔親善之家的概念是希望儘早建立以家庭為中心以獲得各方面的口腔保健知識的管道
口腔親善之家的概念是希望儘早建立以家庭為中心以獲得各方面的口腔保健知識的管道
▲裴善立醫師呼籲建立口腔親善之家Dental Home，從小培養孩子定期口腔檢查及良好的口腔衛生習慣

含氟牙膏搭配漱口水與牙線

李昀表示，台灣學童平均齲齒盛行率達54.83%，且刷牙時間不足2分鐘。故兒童牙科醫學會特別提出「兒少口腔健康123」，包括1.建立口腔親善之家Dental Home，建議自嬰兒到兒童及青少年應該至少半年定期檢查、2.確實口腔清潔、3.每日均衡飲食，維持一口好牙。

李昀說明，每日持續確實清潔口腔是最有效預防口腔疾病的方法，建議每天使用含氟1,000ppm以上牙膏刷牙至少2次，並搭配牙線及含氟漱口水。英國倫敦國王學院最新實證醫學文獻也指出，飲食後咀嚼無糖口香糖20分鐘，可有效降低28%降低齲齒發生率。

蛋白質、高纖不易齲齒可多吃

選擇良好的餐飲也是維持牙齒健康的重要環節，3種不易造成齲齒食物可多攝取，包含蛋白質（豆魚蛋肉類、奶類）、高纖食物（蔬菜類）、脂肪和白開水；3類含醣食物多留意：全榖雜糧類可多補充、精緻澱粉適量吃；含糖食品如蛋糕、手搖飲、果汁和調味乳則避免食用。

此外，兒童牙科醫學會也致力於弭平城鄉差距，走入偏鄉小學為數千名學童進行口腔衛教、檢查與塗氟。兒童牙科醫學會前任理事長蔡佳玲表示，偏遠地區的牙科就醫可近性低、口腔保健知識也相對缺乏，希望藉由提供潔牙工具和口腔保健知識，把正確的口腔保健觀念帶給孩子們，從知識拉近孩子口腔健康的城鄉差距。

餐後咀嚼20分鐘無糖口香糖，刺激唾液大量分泌以中和口中酸性，降低齲齒風險
餐後咀嚼20分鐘無糖口香糖，刺激唾液大量分泌以中和口中酸性，降低齲齒風險
▲餐後咀嚼20分鐘無糖口香糖，刺激唾液大量分泌以中和口中酸性，降低齲齒風險



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56078

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