免疫風濕病友生活好難？！臺中榮總精準健康照護祕笈讓照護變簡單

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醫病交流 提供正確資訊、促進健康臺中榮總醫院免疫風濕科陳信華醫師指出，科內對於病友衛教相當用心，除了平時舉辦小型病友會，每到年底也會舉辦病友會聯合大會，至今已經持續18年。除了提供大家最新的免疫風濕疾病正確資訊、治療及相關進展外，也讓醫師與病友面對面互相交流及溝通，有助於促進醫病共享決策，增進民眾健康福祉。
擴大精準健康照護 三大方向及早揪出疾病陳信華表示，今年主題為「免疫風濕疾病精準健康照護祕笈」，過往多針對已發病的患者進行基因檢測，以找出最適當的個人化醫療；而所謂的精準健康照護對象涵蓋範圍更大，包括了一般民眾、未發病者、已發病者及家屬。
陳信華進一步說明，精準健康照護主要分為3大方向。
第1是風險評估，尤其家族中有一等親已發病者，應透過基因檢測找出高風險者，讓未發病者藉由飲食、運動、戒菸、避免空汙等行為模式調整避免發病。
第2為精準篩檢，針對未發病高風險者及已有症狀卻不自知者，利用抽血檢查類風濕因子、CCP抗體及超音波檢查關節發炎情形，儘早介入治療，並嚴格追蹤，避免疾病快速進展。
第3是健康促進，讓一般人及病友透過營養、運動、疫苗施打及穿戴式裝置等促進健康，舉例來說，免疫力低下的免疫風濕病友，可與醫師討論接種各類疫苗，減低感染相關併發症的發生。
中榮專注免疫疾病領域 發展AI自動判讀系統成果豐碩中榮多年來，專注過敏、免疫及風濕相關領域，免疫風濕疾病照護成果一向執台灣之牛耳，今年研究也是成果豐碩。陳信華提到，今年在AI自動判讀系統上有重大發展，舉例來說，研發的AI自動判讀抗核抗體（ANA），利用間接免疫螢光染色形態，可更快速準確預測是否患有自體免疫疾病，並榮獲第18屆國家新創獎。
另外，目前也正在研發關節超音波影像關節滑液膜嚴重度AI輔助計分系統、僵直性脊椎炎X光影像脊椎病變AI輔助自動計分，以及多風險基因分數預測紅斑狼瘡罹患腎炎機率系統等，未來將持續發展智慧醫療、精準醫療，並開始膝退化性關節炎之自體脂肪間葉幹細胞治療、紅斑性狼瘡及間質性肺病變之細胞治療，造福民眾及病友。
12/17舉辦一年一度免疫風濕疾病病友會聯合大會臺中榮民總醫院過敏免疫風濕科與台灣免疫風濕疾病關懷協會，將於12月17日（六）在臺中榮總研究大樓一樓第二會場舉辦「2022年免疫風濕疾病病友會聯合大會」。
首先由陳彥如醫師分享「2022免疫風濕疾病新進展」，再由陳信華醫師主講「免疫風濕疾病精準健康照護祕笈」；接著由多位醫師及個管師針對不同疾病別分組聚焦演講與討論。有興趣的民眾可踴躍參加，報名請洽臺中榮總過敏免疫風濕科04-2359-2525轉3354 何麗美小姐。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56022
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