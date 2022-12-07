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免疫風濕病友生活好難？！臺中榮總精準健康照護祕笈讓照護變簡單

免疫風濕病友生活好難？！臺中榮總精準健康照護祕笈讓照護變簡單
免疫風濕病友生活好難？！臺中榮總精準健康照護祕笈讓照護變簡單

健康醫療網

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】免疫風濕疾病患者該如何照顧健康？臺中榮總將於12月17日(六)舉辦「2022年免疫風濕疾病病友會聯合大會」，將由多位專科醫師發表最新疾病照護趨勢，並提供免疫風濕疾病精準健康照護祕笈，幫助病友可享有良好生活品質。

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醫病交流　提供正確資訊、促進健康

臺中榮總醫院免疫風濕科陳信華醫師指出，科內對於病友衛教相當用心，除了平時舉辦小型病友會，每到年底也會舉辦病友會聯合大會，至今已經持續18年。除了提供大家最新的免疫風濕疾病正確資訊、治療及相關進展外，也讓醫師與病友面對面互相交流及溝通，有助於促進醫病共享決策，增進民眾健康福祉。

擴大精準健康照護　三大方向及早揪出疾病

陳信華表示，今年主題為「免疫風濕疾病精準健康照護祕笈」，過往多針對已發病的患者進行基因檢測，以找出最適當的個人化醫療；而所謂的精準健康照護對象涵蓋範圍更大，包括了一般民眾、未發病者、已發病者及家屬。

陳信華進一步說明，精準健康照護主要分為3大方向。

第1是風險評估，尤其家族中有一等親已發病者，應透過基因檢測找出高風險者，讓未發病者藉由飲食、運動、戒菸、避免空汙等行為模式調整避免發病。

第2為精準篩檢，針對未發病高風險者及已有症狀卻不自知者，利用抽血檢查類風濕因子、CCP抗體及超音波檢查關節發炎情形，儘早介入治療，並嚴格追蹤，避免疾病快速進展。

第3是健康促進，讓一般人及病友透過營養、運動、疫苗施打及穿戴式裝置等促進健康，舉例來說，免疫力低下的免疫風濕病友，可與醫師討論接種各類疫苗，減低感染相關併發症的發生。

中榮專注免疫疾病領域　發展AI自動判讀系統成果豐碩

中榮多年來，專注過敏、免疫及風濕相關領域，免疫風濕疾病照護成果一向執台灣之牛耳，今年研究也是成果豐碩。陳信華提到，今年在AI自動判讀系統上有重大發展，舉例來說，研發的AI自動判讀抗核抗體（ANA），利用間接免疫螢光染色形態，可更快速準確預測是否患有自體免疫疾病，並榮獲第18屆國家新創獎。

另外，目前也正在研發關節超音波影像關節滑液膜嚴重度AI輔助計分系統、僵直性脊椎炎X光影像脊椎病變AI輔助自動計分，以及多風險基因分數預測紅斑狼瘡罹患腎炎機率系統等，未來將持續發展智慧醫療、精準醫療，並開始膝退化性關節炎之自體脂肪間葉幹細胞治療、紅斑性狼瘡及間質性肺病變之細胞治療，造福民眾及病友。

12/17舉辦一年一度免疫風濕疾病病友會聯合大會

臺中榮民總醫院過敏免疫風濕科與台灣免疫風濕疾病關懷協會，將於12月17日（六）在臺中榮總研究大樓一樓第二會場舉辦「2022年免疫風濕疾病病友會聯合大會」。

首先由陳彥如醫師分享「2022免疫風濕疾病新進展」，再由陳信華醫師主講「免疫風濕疾病精準健康照護祕笈」；接著由多位醫師及個管師針對不同疾病別分組聚焦演講與討論。有興趣的民眾可踴躍參加，報名請洽臺中榮總過敏免疫風濕科04-2359-2525轉3354 何麗美小姐。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56022

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