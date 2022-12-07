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綠兵敗新北！林佳龍輸46萬票　游盈隆：其他人恐輸60萬票

▲林佳龍兵敗新北46萬票，跌破不少人眼鏡。圖為林佳龍與發言人李坤城一同謝票。（圖／資料照）
▲林佳龍兵敗新北46萬票，跌破不少人眼鏡。圖為林佳龍與發言人李坤城一同謝票。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨於上月底九合一選舉大敗，其中，無任所大使林佳龍參選新北市長大輸46萬票，讓不少人跌破眼鏡。台灣民意基金會董事長游盈隆6日分析，有人認為林比2018年輸29萬票的蘇貞昌還不如，但蘇曾經營過台北縣，且侯當時並非選連任，林輸46萬票是事實，但也是酸民落井下石；游說，林輸46萬票敗北是警訊，但若換黨內任何人參選，甚至會輸到60萬票以上，而林若參選台北市，不像陳時中需要背負防役包袱，贏的機率會超過60%。

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游盈隆說，當看到前衛福部長陳時中大輸台北市長當選人蔣萬安14萬票，得票率31.93%，為民進黨台北市史上第二慘，越來越多民進黨支持者說，「如果由林佳龍選台北市，結果會是這樣嗎」，這是另一個跡象，顯示傳統支持者對總統蔡英文及其一干親信壟斷黨提名權，私心自用所提非人的不滿正四處蔓延。

游盈隆說，如果林佳龍選台北市，這是一個與歷史事實相反的假設，但有討論的意義和價值。如果林佳龍選台北市，林佳龍贏的機率會超過60%，因為林不是陳時中，不用背負防疫相關爭議的包袱，而且林受過多次選戰洗禮，身經百戰，形象清新，不是初次參選的選舉素人等。

游盈隆表示，但因蔡英文和黨內主導派系情有獨鍾陳時中，「目啾糊到喇ㄚ肉」，以為提名陳時中就等於「騎馬進京城」，手到擒來，結果事與願違，害了陳時中、害了林佳龍、害了民進黨。

游盈隆也說，林佳龍輸侯友宜將近46萬票是事實，有人嘲笑比行政院長蘇貞昌還不如，因2018年蘇貞昌參選新北市長輸了近30萬票。酸民喜歡落井下石，不足為奇，但林佳龍2022年這一戰慘敗屬非戰之罪，因為4年前大贏蘇貞昌近30萬票的侯友宜，經過4年新北市長歷練，吸取日月精華，已非昔日吳下阿蒙。

游盈隆也說，更何況蘇貞昌在台北縣（新北市前身）8年政績卓越，再加上一任立委，他在新北市實力在民進黨內無人能出其右，尚且輸侯30萬票。眾所皆知，林佳龍是臨時披掛上陣，被空降到一個選民不熟悉他的全國最大選區作戰，就算施出渾身解數，也注定失敗收場。

游盈隆說，今天的侯友宜不但已非昔日吳下阿蒙，如果他能闖過朱立倫為他鋪設的國民黨內十八銅人陣，脫穎而出，很可能成為2024民進黨八年政權的終結者。2022新北市這一戰，林佳龍苦吞46萬票敗北，就是一個警訊，若換黨內任何人參選，甚至會輸到60萬票以上，千萬別小看侯友宜，他已經是比哥吉拉還凶悍、更大隻的大金剛。

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