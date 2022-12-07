mRNA不是只能做疫苗　莫德納開放技術平台，爭取台灣加入臨床研究

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莫德納疫後新布局 開放技術平台給全球運用莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt 6日首度來台，他表示，mRNA是人體中本來就存在的信使（messager），傳遞細胞間的訊號，幫助人體自然產生蛋白質來預防或治療疾病，mRNA技術不只是只能用於製造COVID-19疫苗，事實上可以應用於許多疾病治療與預防。
莫德納透過全球公衛策略，致力於協助全球對疫情後世界以及下一個流行傳染病之疫情做好準備與回應機制 。也創立mRNA Access計劃為其中的核心，開放mRNA 技術平台給包括台灣在內的全球研究人員運用，針對新興及被忽略的傳染病進行研究。
針對15種具威脅病原體 莫德納全力開發疫苗1980年以來，發現了80種以上新病毒，其中15種病原體被世界衛生組織（WHO）與流行病預防創新聯盟（CEPI）框列之全球最具公衛健康風險，莫德納公司也預計在2025年以前全力推進疫苗開發進入臨床試驗。
副總裁Patrick Bergstedt同時指出，我們不能假設 COVID-19 是最後一個會影響全球人民健康的大流行疾病，因此我們希望藉由mRNA計劃，透過mRNA技術加速全球創新。
除了疫苗之外，莫德納花費 10 年持續精煉 mRNA藥物的研發，目前共有48個正在進行中的研究計畫，有45個候選藥物，其中有35個進行中的臨床試驗，包括：傳染病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病以及自體免疫疾病。
研發流感mRNA疫苗 亞洲唯一和台灣合作亞太地區是莫德納發展重點區域，台灣是亞洲地區第一個核准BA1/BA.4/BA.5次世代疫苗的國家，並在今年9月在台設立公司，也選定台灣成為亞洲唯一mRNA流感疫苗臨床試驗國家，預計最快明年3月就有初步的研究成果，另外還有其他呼吸道疾病疫苗，例如呼吸道融合病毒。
副總裁Patrick Bergstedt指出，台灣以世界一流的醫療照護體制，多樣化的產業人才、科學家與研究機構，以及各項生物科技創新能力舉世聞名。期望透過莫德納台灣的成立，為台灣民眾提供更多治療與預防方案，並開展與台灣醫療照護專家與學研機構的合作，幫助有效解決台灣面臨的醫療照護挑戰。
莫德納台灣總經理李宜真表示，接下來在台灣發展的重點是將最新的mRNA醫學帶來台灣市場，持續爭取台灣加入多中心臨床研究計劃，並且推廣mRNA科技。李宜真指出，為加速落實莫德納在台發展，目前該公司也開始啟動人才招募計劃。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56079
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