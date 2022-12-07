聖誕老人大爆走！耶誕夜拿「爆頭錘」攻擊入侵者

電影《暴戾夜》由風格犀利的挪威導演湯米維爾柯拉執導，大衛哈伯演出聖誕老人，其他堅強卡司包括艾美獎得主約翰李古查摩（飾演傑森萊史東）、艾莉克西絲羅德（飾演傑森分居的妻子琳達）、莉亞布瑞迪（飾演楚蒂），與聖誕老人發展出溫馨的情誼，在聖誕老人動手解決入侵者時提供了關鍵的協助。
記者黃雅琪/綜合報導
電影《暴戾夜》故事敘述，當一隊傭兵在平安夜突襲富有的萊史東家族的豪宅，他們挾持豪宅內的所有人當人質時，根本沒料到會遇到一個完全意想不到的強勁對手「聖誕老人」，一開始聖誕老人只能勉強應付對手，拿周圍的東西充當武器或防禦，而那些東西當然就是各式各樣的聖誕裝飾。大衛哈伯也為這個角色進行了各式各樣密集的訓練，以順利完成更多的特殊鏡頭、長鏡頭和大型招式，如果沒有這種紮實的訓練，就無法安全完成這些動作，更別說是操作聖誕老人最喜歡的武器，維京人時代使用的「爆頭錘」，他絕對會讓這群壞蛋知道，聖誕老公公並不是一個面容慈祥、心地善良的聖人。
電影《暴戾夜》的特技協調員和第二攝影組導演是強納森尤塞比歐，大家暱稱他JOJO，他曾與87North多次合作，包括《捍衛任務》系列。製片大衛雷奇說：「JOJO是我們武打動作團隊的班底，我們一起工作了20年。JOJO樂於接受挑戰，聖誕節的故事背景給了他靈感，集結一支擁有驚人運動能力和武打技巧的團隊，並將風趣機智與電影中的動作相結合。這回，片中有許多傭兵都是由特技演員飾演，包括特技演員肯艾丁（飾演糖霜）、江奉（飾演金箔）、尹車理（飾演科技宅）、米特拉（飾演柺杖糖），他們不僅能打能演，還會特技，同時擔任本片的打鬥協調員，這個經驗真的很特別。」