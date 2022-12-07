Gino爆尬3部戲「眼睛變黃的」！就診嚇壞醫：恐瞬間走掉
42歲男星Gino，前陣子無預警從民視跳槽到三立，引發爭議，直到Gino公開認錯才平息風波。不過，Gino坦言，他為了力求表現以及養家活口，曾經一次尬了3部八點檔戲劇，而且中間完全沒有休息，結果身體出現症狀，就醫才發現差點得了猛爆性肝炎，很可能隨時就會離開。
娛樂中心/綜合報導
Gino在節目《醫師好辣》提到，當年從大陸回到台灣工作的他，因為閩南語不好，很怕自己承受不了八點檔的高壓環境，直到有天親戚朋友問他爸媽，「怎麼都沒看到你兒子？」才決定接戲，「我要選一個工作，讓你們每天都可以看到我」，結果每一台都有拍過，也讓爸媽非常開心，也很有面子，不過也換來相對的代價。
Gino坦言，因為本身有B型肝炎的關係，本來很怕有命賺沒命花，那時又剛好一次尬了3部八點檔戲劇，而且是頭接尾完全沒有停，直到某次拍攝時，才被導演察覺不對勁，「螢幕調一下，那眼睛黃成這樣」，Gino這才發現其他人的眼睛都是白的，只有他是黃的，並在眾人的勸說下就醫。
「果然一去，醫生嚇死了！」醫生竟對Gino警告，「你還好現在趕快，就指數差一點點就是猛爆性肝炎」，如果一確定就很有可能忽然離開，後來Gino也立刻停掉手上3部戲，乖乖休息調養身體，也讓他不禁感嘆，「現代人一直拼命想賺錢，但一瞬間可能就…」主持人徐乃麟也分享，因為演藝人員沒有保障，過去的他手上至少要有兩部戲，不然就感到慌張，害怕自己失業，最後著說，「還好我轉到主持來了。」（編輯：詹鎰睿）