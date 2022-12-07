股東全數繳款！國票金首現增3億股達陣　總座喊漂亮出擊

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在原股東未足額認購部份，主要以部份外資法人、官股行庫未編列預算及內部投資政策等原因，未參與認購。為符合法定增資時程，經董事會授權董事長洽特定人認購股數僅約20%，大約6萬張，約為增資後股本的1.7%，已於3天承諾期間內收足，洽特定人對象並未排除原股東，但基於公司最大利益及符合主管機關政策，對認購之特定人，落實盡職調查資金來源及同一關係人查核，經通盤考量擇定特定人名單，洽外資部份僅佔此次增資的2.7%，增資後股本的0.23%。
另外，國票金在11月董事會時，因可供洽特定人認購之股數尚屬未知，故國票金當時並未承諾或拒絕任何股東之認股要求。由於投資人踴躍登記認購，至10月中已有逾10萬張準特定人登記，名單並送主管機關參考，惟最終特定人張數僅約6萬張，因此，洽特定人部份，國票金並未洽任何主要股東或其同一關係人。
國票金總經理蘇松輝指出，國票金成立至今首次辦理現金增資，漂亮出擊，順利完成，感謝全體股東、員工、客戶及投資人的支持。增資後國票金控雙重槓桿比將由123%降至113%，負債比將由23.73%降至13.53%，財務結構大幅改善且優於金控同業平均。
此外，國票金在增資後，營運資金及資本結構進一步強化，有更大的風險胃納因應市場的波動，並且提升業務操作能量，蓄積成長的動能，助益未來長遠的擴大發展。