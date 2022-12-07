巷仔內／台積電亞利桑那州廠典禮風光　隱憂與挑戰一次看

股東全數繳款！國票金首現增3億股達陣　總座喊漂亮出擊

▲國票金控成立來首度辦理3億股現金增資，今（7）日股東繳款已全數完成，總計募資30億元，亦進一步強化營運資金及資本結構，有更大的風險胃納因應市場的波動。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲國票金控成立來首度辦理3億股現金增資，今（7）日股東繳款已全數完成，總計募資30億元，亦進一步強化營運資金及資本結構，有更大的風險胃納因應市場的波動。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

國票金控成立來首度辦理3億股現金增資，今（7）日股東繳款已全數完成，總計募資金額30億元，這次增資繳款期限，特定人均簽署同意書承諾於3天內繳款，原股東含催繳期限，共計可繳款期間為37天。總經理蘇松輝表示，這次漂亮出擊，順利完成增資，要感謝全體股東、員工、客戶及投資人的支持，亦進一步強化國票金營運資金及資本結構，有更大的風險胃納因應市場的波動，蓄積成長的動能，助益未來長遠的擴大發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國票金表示，這次除原股東認購8成外，提撥10%於市場公開承銷抽籤，中籤率僅約14%。另提撥 10%給國票金控集團員工認股，員工認股部分雖有年閉鎖期，但認購意願仍相當踴躍，認購繳款率近 99%，對於公司未來展望樂觀，近年來國票金控旗下子公司不論在營運績效的表現，市場地位的提升，都有顯著的成長，反應在股價長期投資報酬的表現，讓長期投資人感到十分滿意，主要股東展現認購意願，支持公司在利率循環中乘勢擴張，未來將有更好的報酬績效表現。

在原股東未足額認購部份，主要以部份外資法人、官股行庫未編列預算及內部投資政策等原因，未參與認購。為符合法定增資時程，經董事會授權董事長洽特定人認購股數僅約20%，大約6萬張，約為增資後股本的1.7%，已於3天承諾期間內收足，洽特定人對象並未排除原股東，但基於公司最大利益及符合主管機關政策，對認購之特定人，落實盡職調查資金來源及同一關係人查核，經通盤考量擇定特定人名單，洽外資部份僅佔此次增資的2.7%，增資後股本的0.23%。

另外，國票金在11月董事會時，因可供洽特定人認購之股數尚屬未知，故國票金當時並未承諾或拒絕任何股東之認股要求。由於投資人踴躍登記認購，至10月中已有逾10萬張準特定人登記，名單並送主管機關參考，惟最終特定人張數僅約6萬張，因此，洽特定人部份，國票金並未洽任何主要股東或其同一關係人。

國票金總經理蘇松輝指出，國票金成立至今首次辦理現金增資，漂亮出擊，順利完成，感謝全體股東、員工、客戶及投資人的支持。增資後國票金控雙重槓桿比將由123%降至113%，負債比將由23.73%降至13.53%，財務結構大幅改善且優於金控同業平均。

此外，國票金在增資後，營運資金及資本結構進一步強化，有更大的風險胃納因應市場的波動，並且提升業務操作能量，蓄積成長的動能，助益未來長遠的擴大發展。

每股淨值跌破10元暫停信用交易　開發金：已回到票面之上

央行兔年生肖套幣9萬套 12/12網路預購、1/4台銀開賣

旺季效應落空！11月出口年減13.1%　創近7年最大減幅

看台積電赴美投資　工商協進會吳東亮：不會讓台灣空洞化

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀