隱身京站地下二樓 「寓教於樂」交通資訊中心開放預約
座落在台北市京站廣場地下二樓，不只有環視並監控台北市區交通狀況的「交控中心」，一旁還還有台北市交通資訊中心。在受疫情影響之前，交資中心每年都能吸引超過4000人參觀，多數為學校校外教學、爸媽揪團帶小孩一同前來參觀。而現在因應疫情趨緩，交通局方面也開放民眾透過市民服務大平臺預約，達到「寓教於樂」的效果。
記者丁上程／台北報導
交通局近年來持續在交資中心增設相關設施，除了有AR擴增實境、沉浸式體驗「行人闖紅燈告警」與「協助視障者過馬路」外，還有公車行駛模擬系統，拉近參訪民眾與生硬交通知識的距離。展區還包括了以鳥瞰臺北的視角，在翻轉道路上觀看「智慧的臺北」影片，以及透過公車模擬駕駛系統，讓參訪者認識大型車視野死角及內輪差，藉由實際駕駛體驗反思用路危險行為，提升危安意識、增進交通安全。
交通局方面表示，交資中心成立於民國98年，每年都會隨著智慧交通相關進步，進而增設或改設相關體驗設備，呈現臺北市智慧交通發展及願景，包含智慧停車、智慧公車、共享交通及臺北好行APP等，不僅吸引學校校外教學前來參觀，也有相當多國內外專業團體蒞臨參訪。不過近年因為疫情影響緣故，導致參觀人數下滑，不過交通局方面也宣布，民眾可以透過市民服務大平台進行預約參訪。
交通局指出，平日滿5人、假日滿10人都可預約免費導覽參訪，每年1月15日至2月15日及7月1日至8月31日定為寒、暑假，該期間之每週三及每週五下午3時至5時為免預約導覽時段，參訪民眾請攜帶身分證、駕照或健保卡至臺北轉運站1樓服務臺報到，將有專人引導參訪。