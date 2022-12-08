倒數10日！綠大咖輪番赴嘉義市 挺李俊俋打贏延長賽
民進黨中常會昨日移師嘉義市，拉抬黨籍市長候選人李俊俋，代理主席陳其邁也向所有中常委及黨內下達動員令，全力輔選李俊俋，在12月18日贏回嘉義市長選舉。民進黨發言人黃彩玲今（8）日表示，民進黨上下總動員「一起挺俋」，展現黨內團結氣勢，目前黨籍議員、立委爭相「報名排班」，陪同李俊俋徒步掃街、市場拜票、廟口開講，剛當選的青年議員也將來助講，訴求年輕力量一起回「嘉」投票。
記者黃宣尹／台北報導
黃彩玲表示，李俊俋本週六（10日）在嘉義九華山地藏庵舉辦的「為嘉投票 翻轉嘉義」廟口宣講，便邀請到剛當選的青年議員陳乃瑜、劉康彥等，民進黨副秘書長林飛帆、前主席卓榮泰也會到嘉義助講，訴求年輕力量為「嘉」發聲。
黃彩玲指出，昨日陳其邁與李俊俋車隊掃街，除了路上市民朋友的熱情迴響、直播線上的網友也都有正面反饋。前日前衛福部長陳時中將選後的首次公開行程獻給李俊俋，到廟口開講，民眾親做「感謝」「凍蒜」手板到場加油，不僅讓李俊俋團隊充滿信心，更相信1218這場選舉能夠翻轉嘉義。
另外，李俊俋競選團隊透露，有別於國民黨傳統動員方式，甚至頻以地方執政優勢阻撓其他候選人活動場地的租借，李俊俋陣營將在17日如期舉行選前之夜，現正積極尋找合適地點， 屆時也將邀集民進黨重要黨公職前來宣講。
李俊俋充滿鬥志表示，「嘉義市將是民進黨翻轉的第一站」，自己會拚到最後一秒、贏回勝利。