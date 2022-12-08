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立法院國民黨團總召改選　曾銘宗連任誓打贏2024大選

▲立法院國民黨團今舉行總召、副書記長改選，國民黨立委一致共識，由曾銘宗連任黨團總召，副書記長經投票結果由林思銘出任。（圖／記者翁子竣攝，2022.12.08）
▲立法院國民黨團今舉行總召、副書記長改選，國民黨立委一致共識，由曾銘宗連任黨團總召，副書記長經投票結果由林思銘出任。（圖／記者翁子竣攝，2022.12.08）

記者翁子竣／台北報導

立法院會期將於今年底結束，國民黨瞄準2024總統立委大選。立法院國民黨團今（8）日舉辦總召、首席副書記長改選，全黨一致共識曾銘宗續任黨團總召，副書記長則由林思銘獲20票出任。

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第10屆立法院第7會期擬於明年2月初揭幕，國民黨團今中午12點30分，於立法院請願接待室舉行總召、首席副書記長改選，並投票至下午1點10分止。據投票結果，在場國民黨立委一致共識由曾銘宗連任，也是曾銘宗立委任內第三度擔任總召，創下紀錄。另黨團書記長一職，則由謝衣鳳出任。

至於副書記長改選，則由游毓蘭、林思銘兩人角逐，經投票林思銘取得20票，超過游毓蘭的8票，確定由林思銘出任。

曾銘宗致詞提到，他作為不分區，選舉並非其強項，最後一年有機會為黨團做出貢獻，他很樂意也拜託大家繼續支持。他強調，未來一年包括很多同仁都會選舉，包括不分區立委是否轉區域，而國民黨團一定會全力協助，有需要協助之處也提出來，黨團更會傾全力協助高票當選。

曾銘宗強調，最重要的是2024選舉，雖這次2022選舉國民黨表現不錯，但整體票數還是少了55萬，要努力的地方還很多；曾銘宗直言，會在黨中央與各位同仁鞭策下，一起打贏2024選戰，這也是黨團最重要的工作。

最後，曾銘宗說，2024很重要對台灣及未來發展，都是關鍵時刻，大家都要一起努力，為中華民國打造更美好的未來。

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