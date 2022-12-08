曝一關鍵挺賴清德選黨魁 鄭運鵬：支持他承擔敗選黨主席
副總統賴清德今（8）日於臉書宣布將登記參選黨主席，對此民進黨立委鄭運鵬認為，賴曾在2018年行政院長任內和之後所經歷過的挫敗，和2019年之後振作再出發的經歷，這是自己信任賴的關鍵，支持他承擔這敗選轉型黨主席的責任。
記者陳威叡／台北報導
鄭運鵬表示，賴清德曾在2018年後經歷過政治低潮期，所以支持他承擔這個敗選轉型的黨主席責任，提及國內政治基本盤，南北、東西、本島離島都有不同，也有到現在還沒有發生過政黨輪替的地方，這是很現實的問題，對於敗選的民進黨來說，這是真實的困境。
鄭運鵬說，若轉型期的黨主席和團隊，是只有在優勢選區習慣勝選的成功者，即使天縱英明、禮賢下士，也是會陷入資訊來源和生命經驗上的盲點。而賴過去在台南成功是無庸置疑，但他認為賴清德在2018年行政院長任內和之後所經歷過的挫敗，和2019年之後振作再出發的經歷，才是自己信任賴的關鍵。
鄭運鵬也提到，為何自己敗選後會想帶兒子看爸爸失利後在做什麼，這是同樣到道理，挫折會讓人更強大，只要願意接受面對並修正自己的失敗，強調民主選舉，民進黨沒有資格不接受失敗，要扭轉頹勢，他只信任經歷過挫折的團隊。