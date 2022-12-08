孫德榮轟波特王誠信有問題　「我覺得這小孩不誠懇」

網紅波特王指控前經紀公司違約欠款，雙方正在進行法律訴訟，孫德榮今（8日）與聚暘新媒體負責人火星叔叔、YouTuber達崙哥召開「波特王真相記者會」，力挺火星叔叔，提到波特王直言：「我覺得這小孩不誠懇。」
娛樂中心／綜合報導
孫德榮曾在YouTube頻道《孫腫來了》拍影片力挺波特王，不過在看完聚暘提供的合約資料，改變立場聲援火星叔叔，「合理懷疑這是有步驟、有策略地進行違約」，他說波特王走紅後，火星叔叔為節稅，讓對方另成立「長毛象」公司，但後來所賺的酬勞都沒有開發票給「聚晹」，導致無法給付款項給波特王。
「鋪天蓋地的證據我相信他會怕」，孫德榮表示，今天出示的證據只是一小部分，稱波特王如果問心無愧，應該出面受訪，而不是在臉書發文要媒體私訊，才選擇性回答。孫德榮說，曾約波特王見面協商，但對方以朋友確診婉拒，後來要求改用電話談，因此質疑波特王的誠信有問題。
孫德榮表示：「我義務協助支援，因為履行合約是藝人的天職，若有任何問題應該雙方坐下來協調，而不是互相放話，我願意當協調人，但要有基本的尊重。」
據《自由娛樂》報導，波特王反擊前東家，指沒開發票無法撥款是「不實指控」，自己一直都有聯繫聚晹公司的會計，也委請律師寄律師函催討欠款，「最後是他們直接把款項扣走，後續他們主張說我欠款，我就提告他們了，目前也正在司法程序中」。（編輯：楊穎軒）