男入住1.5坪房！未付租金被告上法院 房東卻慘倒賠70萬
許多民眾因工作、留學讀書等問題，被迫成為租屋族，而各個國家的租賃相關規定也有不同。日前在法國，就有位房客因住院未按時支付租金遭房東控告，然而雙方一上法庭後，房東反倒慘賠2萬多歐元（近新台幣70萬），其中原因也曝光了。
編輯中心/綜合報導
綜合外國媒體報導，法國66歲男子弗朗索瓦（François）過去在巴黎以每月房租400歐元（約新台幣1萬2600元）租下一間標榜11平方公尺的房子，雖然入住後他就發現實際坪數才5平方公尺（約1.5坪），少於法規最低標準的9平方公尺（約2.7坪），不過他仍決入住，且一住長達7年之久。
沒想到2019年時，弗朗索瓦因發生嚴重事故而住院，房東此時發現自己的租金未準時入帳，隨即把租客弗朗索瓦告上法庭。
當時還在住院的弗朗索瓦也決定反擊，他蒐集好過往租屋廣告及相關證據，反告房東「提供違法住處」，提供坪數不足的違法物件，最終法院審理後，房東必須支付19463歐元賠償金外加2000歐元的「道德責任」補償，總計2萬1463歐元（近70萬新台幣）。
事實上在法國的「違法住處」數量還真不少，據Abbé-Pierreru基金會統計，光在巴黎地區就有超過5.8萬件非法出租房屋。（編輯：潘毅）