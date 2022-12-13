年底開趴靠「樂事&Snoopy超萌禮盒」！網驚：開賣就秒殺

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從「樂事&Snoopy禮盒 炫彩提袋款」的外觀來看，長形的外盒，有著大大的Snoopy與糊塗塌客，悠悠哉哉的在草皮上相見歡，而圍繞在身邊的就是這次禮盒的主角群們啦！包括樂事經典原味 2入、樂事九州岩燒海苔 1入、樂事喀脆薯球海鹽 1入，以及繽紛的Snoopy 炫彩提袋，上面有著15隻不同動作表情的Snoopy，詮釋何謂可愛爆表！而大空間的設計，不管是要塞滿樂事家族洋芋片，或是外出購物，絕對都能成為全場亮點！
而如果你是收納達人，可就不能錯過「多力多滋 &Snoopy禮盒 摺疊收納籃款」，禮盒印刷除了有主角Snoopy之外，就連查理．布朗、莎莉．布朗、派伯敏特．佩蒂等經典角色也現身全家福，可說是三款禮盒中唯一的大集結款！打開外盒可以發現裡面除了有香脆可口的多力多滋超濃起司 2入、奇多家常起司 2入之外，還有超稀有的Snoopy 摺疊收納籃，只要將4個邊攤開，就可以摺出長方形的收納籃，不管是放文具，或是辦公室小物，都能帶來滿滿的療癒！
最後「樂事&Snoopy禮盒保鮮盒款」在外盒印刷上採用鮮明可愛的用色與畫風，加上可愛的小白兔互動，響應即將到來的2023（兔年），更具收藏意義。而打開盒裝，內容物涵蓋樂事樂連連原味、樂事樂連連雞汁各2入，另外還有最讓人想擁有的Snoopy 保鮮盒，蓋子正面除了是經典不敗的Snoopy本人之外，膠條和扣環配色採用亮系的莫蘭迪綠，本體全玻璃製，方方面面集結可愛與實用，讓人看了就想馬上入手！
看完小編的分享介紹後，是不是三組都必須拿下呢！首波沒搶到的Snoopy控們，趕緊做好筆記，時辰一到立即手刀瘋搶，成為這歲末年初各種派對的火熱焦點吧！
7-11 開賣日期：12/14-1/24（僅販售炫彩提貸款）
全家 開賣日期：即日起-2/7
全聯 開賣日期：12/16
家樂福 開賣日期：12/28-1/31
大潤發 開賣日期：12/22-1/19
愛買 開賣日期：12/28-1/31