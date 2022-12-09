內馬爾受傷憂無法上場　腳踝扭傷就不能再踢足球了嗎？

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足球員常見腳掌「翻船」 韌帶受傷導致結構不穩定在球員身體接觸的時候，來自外側的衝擊力常迫使腳背腳掌呈現「翻船」的姿勢落地，如果此時又因為體重加壓會導致傷害更嚴重，腓骨肌群也常在這樣的應力下連同韌帶一起受傷。
當韌帶無法恢復正常時，就會發生「結構性不穩定」。踝關節囊和關節周圍的軟組織拉傷撕裂時，也常會影響掌管本體感覺的神經纖維產生「功能性不穩定」。任何扭傷後的結構和功能性不穩定都可能單獨存在或合併發生，如果不加以治療，可能會導致問題變嚴重。
腳踝扭傷的檢查除了透過徒手推拉測試腳踝是否穩定以及可能的受傷位置，影像檢查也可能提供進一步資訊，較常見的如X光與超音波檢查。X光主要用於評估骨折傷害與不穩定，依據渥太華原則(Ottawa ankle rules)，若有以下狀況有可能需要X光排除骨折，反之則機率很低。
- 沿脛骨後緣或內踝尖端遠端 6 cm 的骨頭上有壓痛
- 沿腓骨後緣或外踝尖端遠端 6 cm 的骨頭上有壓痛
- 第五蹠骨基部骨頭上有壓痛
- 舟狀骨頭上有壓痛
- 立即(或前往急診時)無法負荷自身體重走四步
腳踝扭傷的復建原則目前對於一般腳踝扭傷，如同多數軟組織傷害，在評估傷勢與承重限制後應及早復健訓練，早期回復活動度、漸進式訓練力量、之後再漸進訓練敏捷協調爆發力以進入專項訓練，同時在不違反負重禁忌下可維持心肺功能訓練，避免因為無法適度運動而導致心肺功能退化。
腳踝受傷後若活動度已大致恢復，可以以下訓練方式逐漸重建肌力與平衡感：
若腳踝腫脹初步緩解，活動度大致恢復，可以漸進式做墊腳訓練及單腳平衡訓練，訓練腳踝局部肌力與本體感覺。
腳踝星狀運動：單腳平衡下，以另一隻腳踩前後左右九個方位，漸進式增加速度，進一步訓練動態平衡與協調，避免再次扭傷。
文：台灣運動醫學學會副秘書長/杏仁復健科診所院長林杏青醫師
圖：杏仁復健科診所黃彥魁治療師
參考資料：
- Walls RJ, Ross KA, Fraser EJ, Hodgkins CW, Smyth NA, Egan CJ, Calder J, Kennedy JG. Football injuries of the ankle: A review of injury mechanisms, diagnosis and management. World J Orthop. 2016 Jan 18;7(1):8-19. doi: 10.5312/wjo.v7.i1.8. PMID: 26807351; PMCID: PMC4716575.
- Time-loss and recurrence of lateral ligament ankle sprains in male elite football: A systematic review and meta-analysis. Zacharias Flore,Karen Hambly,Kyra De Coninck,Götz Welsch. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Volume32, Issue12. December 2022. Pages 1690-1709.
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56118
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