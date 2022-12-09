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內馬爾受傷憂無法上場　腳踝扭傷就不能再踢足球了嗎？

內馬爾受傷憂無法上場　腳踝扭傷就不能再踢足球了嗎？
內馬爾受傷憂無法上場　腳踝扭傷就不能再踢足球了嗎？

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】本屆世足賽巴西隊隊長內馬爾在與塞爾維亞隊比賽中，因為與其他球員碰撞導致腳踝扭傷腫脹。腳踝扭傷是足球運動傷害中最常見的診斷之一，多數球員的腳踝扭傷來自場上球員間的相互接觸，但守門員則相反。

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根據《斯堪地那維亞醫學及運動科學期刊》一份3346人的研究指出，外側腳踝扭傷平均造成15天無法訓練，而且復發率高達17%，復發率甚至比十字韌帶還高。英格蘭超級聯賽中，前距腓韌帶的傷害復發率甚至高達28.6%。

足球員常見腳掌「翻船」　韌帶受傷導致結構不穩定

在球員身體接觸的時候，來自外側的衝擊力常迫使腳背腳掌呈現「翻船」的姿勢落地，如果此時又因為體重加壓會導致傷害更嚴重，腓骨肌群也常在這樣的應力下連同韌帶一起受傷。

當韌帶無法恢復正常時，就會發生「結構性不穩定」。踝關節囊和關節周圍的軟組織拉傷撕裂時，也常會影響掌管本體感覺的神經纖維產生「功能性不穩定」。任何扭傷後的結構和功能性不穩定都可能單獨存在或合併發生，如果不加以治療，可能會導致問題變嚴重。

腳踝扭傷的檢查

除了透過徒手推拉測試腳踝是否穩定以及可能的受傷位置，影像檢查也可能提供進一步資訊，較常見的如X光與超音波檢查。X光主要用於評估骨折傷害與不穩定，依據渥太華原則(Ottawa ankle rules)，若有以下狀況有可能需要X光排除骨折，反之則機率很低。

  1. 沿脛骨後緣或內踝尖端遠端 6 cm 的骨頭上有壓痛
  2. 沿腓骨後緣或外踝尖端遠端 6 cm 的骨頭上有壓痛
  3. 第五蹠骨基部骨頭上有壓痛
  4. 舟狀骨頭上有壓痛
  5. 立即(或前往急診時)無法負荷自身體重走四步
疼痛點
疼痛點
超音波檢查則可以確認受傷處肌腱與韌帶撕裂的情形、是否合併關節積水或血腫，對骨頭表面上的小傷害也具有高敏感度。

腳踝扭傷的復建原則

目前對於一般腳踝扭傷，如同多數軟組織傷害，在評估傷勢與承重限制後應及早復健訓練，早期回復活動度、漸進式訓練力量、之後再漸進訓練敏捷協調爆發力以進入專項訓練，同時在不違反負重禁忌下可維持心肺功能訓練，避免因為無法適度運動而導致心肺功能退化。

常見受傷機制：腳踝內翻與外翻
常見受傷機制：腳踝內翻與外翻
腳踝受傷後若活動度已大致恢復，可以以下訓練方式逐漸重建肌力與平衡感：



掂腳運動
掂腳運動
單腳站運動
單腳站運動
若腳踝腫脹初步緩解，活動度大致恢復，可以漸進式做墊腳訓練及單腳平衡訓練，訓練腳踝局部肌力與本體感覺。

星狀運動
星狀運動
腳踝星狀運動：單腳平衡下，以另一隻腳踩前後左右九個方位，漸進式增加速度，進一步訓練動態平衡與協調，避免再次扭傷。

文：台灣運動醫學學會副秘書長/杏仁復健科診所院長林杏青醫師

圖：杏仁復健科診所黃彥魁治療師

參考資料：

  1. Walls RJ, Ross KA, Fraser EJ, Hodgkins CW, Smyth NA, Egan CJ, Calder J, Kennedy JG. Football injuries of the ankle: A review of injury mechanisms, diagnosis and management. World J Orthop. 2016 Jan 18;7(1):8-19. doi: 10.5312/wjo.v7.i1.8. PMID: 26807351; PMCID: PMC4716575.
  2. Time-loss and recurrence of lateral ligament ankle sprains in male elite football: A systematic review and meta-analysis. Zacharias Flore,Karen Hambly,Kyra De Coninck,Götz Welsch. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Volume32, Issue12. December 2022. Pages 1690-1709.


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56118

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