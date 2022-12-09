快訊／本土確診+14,295！死亡個案增32人　境外移入64例

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指揮中心說明，今日新增64例境外移入個案中，為30例男性、34例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自日本(5例)，美國、英國、香港及韓國(各1例)移入，另55例感染國家調查中。入境日期介於今年11月10日至12月7日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,273,399例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,830,650例排除)，其中8,441,828例確診，分別為38,158例境外移入、8,403,616例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,617例COVID-19死亡病例，其中14,600例本土，個案居住縣市分布為新北市2,864例、臺北市1,594例、臺中市1,547例、高雄市1,426例、臺南市1,093例、桃園市1,083例、彰化縣909例、屏東縣573例、南投縣477例、雲林縣473例、苗栗縣399例、嘉義縣380例、宜蘭縣314例、基隆市310例、花蓮縣252例、嘉義市246例、新竹縣241例、臺東縣190例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣35例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。(編輯：孫唯容)