結合AR眼鏡及導航定位　完成高難度脊椎手術

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青少年脊椎畸形 手術後「挺」回正常日前台中榮總神經外科團隊收治脊椎側彎角度58度的病患，該病患主訴因脊椎側彎問題，造成身體各部位關節肌肉疼痛，活動能力下降，且近來常感到呼吸困難，食慾減退及消化不良，造成生活上極大的困擾。據神經外科脊椎側彎治療團隊的楊孟寅主任表示，該病患屬於胸腰椎側彎合併脊柱旋轉的案例，若使用傳統鋼釘置入手術，因為角度變化大，鋼釘位置誤差的機會很高。
此次手術在擴增實境智慧手術眼鏡的幫助下，再結合術中導航技術，不但增加鋼釘置入的精準度，還能減少手術時間跟降低併發症的機會，病人手術後身高增加達3公分，側彎角度恢復到10度以內，幾乎回復正常的挺直狀態。
AR眼鏡輔助導航 精準定位提高安全性AR眼鏡搭配導航系統的技術，主要分為手術中掃描、手術中計畫、3D定位、AR眼鏡穿戴與即時追蹤顯示。病患在麻醉後，開始手術前，利用複合式手術室中的影像設備獲得即時的3D影像資料後，在短短約4秒的時間將影像資料載入系統內，就能把脊椎影像跟導航資料，利用擴增實境的技術直接投射在病患的身體上。整個事前準備過程花費約10分鐘，搭配AR智慧型手術眼鏡，即可立即進行安全且直觀的各式脊椎手術。
楊孟寅主任表示，有了AR眼鏡的幫助，手術中不需抬頭、不需轉頭，醫師可以完全專注於手術區域，結合術中導航系統，同時提供精準的鋼釘置入角度、位置、深度，以及即時的脊柱影像等資訊，讓醫師在每一次的植釘過程中都備感安心，尤其在大角度側彎合併旋轉的脊柱時，也能避開重要的脊髓與血管構造，精準的植入鋼釘，大幅增加安全性及減少手術時間與出血量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56053
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