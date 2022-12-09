台灣觀光協會慶66週年　王國材：拚明年旅客達600萬人次

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王國材致詞時表示，感謝協會在過去66年對台灣觀光的貢獻，過去國外旅展、國內相關活動也感謝他們辦理，其中最成功就是台灣美食展、ITF台北國際旅展，變成全國、全世界都矚目的年度活動；今年台北國際旅展共有19萬人次入場參觀，是疫情後首場盛大旅展，所有人都非常期待國際旅遊，希望未來交通部能持續跟觀光協會合作，吸引更多國際觀光客來台。
王國材說，疫情至今3年，觀光業都堅守岡位，不斷自我提升，尤其在數位轉型方面做得很好，交通部在蔡總統及蘇院長支持下，做了許多紓困、振興方案，也獎勵觀光業包裝精緻旅遊，發掘台灣的好山好水，並輔導許多產業數位轉型，也在疫情期間輔導17個觀光圈，讓旅客在一個旅次玩很多地方，跨區域 「把餅做大」，協助地方創生、青年返鄉。他強調，隨著國境開放，今年預估來台旅客約70萬人次，明年目標為600萬人次、疫情前的一半，希望大家能一同達到目標。
王國材在會中接受媒體採訪時表示，蘇貞昌在行政院會有指示國際開放後，需要觀光局以新思維、新方法，吸引國際觀光客來台，觀光局明年將以過去來台最多的觀光客，如日韓、新南向等為首波重點推廣方向。
蘇貞昌致詞時提到，明天零時起，入境人數無上限，大家都非常期待，台灣是疫情守得最好、風景最好、人最友善、社會和平安定、美食誘人的地方，應該秉持「好東西要跟好朋友分享」理念，邀請更多外國朋友來台，希望各方一同努力，迎來觀光產業的「好日子」。
隨著各國邊境政策鬆綁，觀光產業復甦之路仍有許多挑戰，今天會中邀請財信傳媒集團董事長謝金河，以及Agoda執行長Omri Morgenshtern，分別從經濟面與科技數據面談未來觀光趨勢，盼為產業復甦做好準備。
謝金河以「2023台灣觀光創新局」為題，剖析台灣觀光在國際市場中的優劣勢與挑戰，並從全球經濟趨勢角度分析在觀光產業關鍵復甦的2023年，業者如何在疫後時代積極備戰，搶攻國際旅遊市場。
Omri Morgenshtern帶來「Travel in 2023：Capturing the Travel Recovery in Taiwan and Beyond」，透過Agoda的數據分析旅遊業復甦趨勢。他說，國境放寬雖然為市場注入活水，國內旅客仍是這波復甦潮不可或缺的穩定力量，觀光業者必須思考如何提升服務品質，吸引國際旅客入境，深度走訪台灣。