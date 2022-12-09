高雄聖誕跨年精彩不間斷　史哲：聖誕跨年活動等著大家

荷蘭美聲馬丁再訪台南過耶誕 國民姊夫Akira跨年唱壓軸

▲黃偉哲準備了台南當季特產水果哈密瓜送給馬丁品嘗（圖／記者林怡孜攝，2022,12,09）
▲黃偉哲準備了台南當季特產水果哈密瓜送給馬丁品嘗（圖／記者林怡孜攝，2022,12,09）

記者林怡孜/台南報導

三度來台的荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），應台南市長黃偉哲邀請再度於「2023台南市耶誕跨年系列活動」演出，將用優美歌聲陪伴歌迷度過12月。本次馬丁來訪台南有多場表演，除12/10於南紡購物中心舉辦首場演唱會，12/11、12/18於新營文化中心廣場均有演出，另外也將參與12/17於鹽水月之美術館特展點燈，12/24市府西側廣場的耶誕演唱會。

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▲黃偉哲準備了台南當季特產水果哈密瓜送給馬丁品嘗（圖／記者林怡孜攝，2022,12,09）
▲黃偉哲準備了台南當季特產水果哈密瓜送給馬丁品嘗（圖／記者林怡孜攝，2022,12,09）
馬丁昨日剛剛抵達台南，一早即到台南女中參與105年校慶活動，中午則在南紡購物中心舉辦開箱記者會，要跟台南市民分享明天晚上開唱的好消息。黃偉哲特別準備了台南當季特產水果哈密瓜，送給馬丁品嘗。黃偉哲強調，荷蘭的代表色為橘色，而橘色果肉的哈密瓜口感脆甜，是年節期間最受歡迎的水果，希望能以哈密瓜祝賀馬丁在台南期間的演出順利，也感受台南的熱情與溫暖。此次是馬丁在疫情稍緩後首度來台，由於他的歌曲撫慰人心並充滿正能量，期待能帶給民眾滿滿的幸福感，以迎接新的一年來臨。


此外，「台南好YOUNG跨年晚會」壓軸名單揭曉，「國民姊夫」AKIRA即將於12月31日在台南市政府永華市政中心西側廣場帶著EXILE放浪兄弟好夥伴SHOKICHI，以特別組合的方式帶來精彩表演，對於能夠參加台南的跨年晚會，AKIRA表示：「台南是個很有緣份的地方」。


本週三（7日）剛發行最新專輯「POWER OF WISH」，正在日本進行今年最後一輪巨蛋演唱會的EXILE放浪兄弟，身為團長的AKIRA更成為空中飛人，除了他領軍的「EXILE THE SECOND」將於明年重新起動，日本台灣兩頭跑的他，決定要將12月31日的最後一個小時留給「有緣分」的台南，將帶著SHOKICHI來趟台南「初體驗」。

▲「國民姊夫」AKIRA將與EXILE放浪兄弟夥伴SHOKICHI來台南跨年演出（圖／台南市政府提供）
▲「國民姊夫」AKIRA將與EXILE放浪兄弟夥伴SHOKICHI來台南跨年演出（圖／台南市政府提供）
兩人特別錄製問候影片，預告將以「AKIRA x SHOKICHI from EXILE」的特別組合登台演出，表示台南跨年晚會是超級加碼的豪華版本；除了很高興第一次要在台南跨年，AKIRA跟台南除了有不解之緣，更表示已經是他的第二故鄉，而沒到過台南的SHOKICHI則期待台南「偏甜」的美食，更希望可以透過當天演出與現場又或是電視機前的觀眾們，共創美好的回憶。


「台南好YOUNG」跨年晚會將於12月31日晚間在台南市政府永華市政中心西側廣場舉行，主持人為炎亞綸、徐凱希，除了今天壓軸揭曉的「AKIRA x SHOKICHI from EXILE」的特別組合，還有來自在日本TicTok締造5億次播放的偶像女團「FRUITS ZIPPER」，一個月衝台灣南北的韓國新世代偶像男團「EPEX」，以及炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、造夢者樂團、孫盛希、麋先生、楊宇騰YU、Crispy脆樂團、艾薇、大支、Howz•莫凡新，更多現場與轉播相關詳情可洽「台南好YOUNG」臉書專頁。


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