過敏服用抗組織胺緩解　「8類人」最好先問醫師

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常見嗜睡、注意力不集中！ 孩童抗組織胺藥水勿超量藥師郭建宏特別提醒，抗組織胺常見的副作用有嗜睡、注意力不集中等，因此不論是開車、騎車，或是操作精密儀器、大型機具時，皆不宜使用抗組織胺，以免發生危險；有些小朋友使用抗組織胺藥水時會不小心喝超量，可能造成較強的副作用如視力模糊、排尿困難等症狀，因此務必留意孩童使用的劑量。
避免與這些飲品併服 當心交互作用另外，抗組織胺也應避免與酒精、果汁、葡萄柚汁等一起食用，以免產生交互作用。此外，哺乳婦女若服用抗組織胺，可能會有少量存在於乳汁中，因此不建議哺乳婦女使用。有甲狀腺疾病的患者，則是可以使用抗組織胺。
新、舊組織胺怎麼挑？ 視需求做選擇至於舊一代、新一代抗組織胺哪一種比較好？郭建宏表示，新舊代別並無絕對的優劣，醫師或藥師會視患者的需求提供建議，例如舊一代抗組織胺容易產生嗜睡副作用，醫師可能會用於輔助過敏患者達到助眠效果。因此，在尋求專業醫療人員協助時，若希望不要有嗜睡的副作用，可一併告知醫療人員。
食藥署提醒，使用抗組織胺藥品需經專業醫療人員評估，民眾也應告知身體狀況，以利醫師與藥師協助選擇合適藥品。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56056
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