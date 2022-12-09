小彬彬3度離婚！拱兒投資「慘賠上千萬」 1契機逆轉人生
以童星出道的43歲藝人小彬彬（溫兆宇）和17歲的兒子小小彬（溫玄曄）聯手創立影視產業，並說服兒子投資300萬，怎料，公司最後竟然慘賠上千萬，就連遠在越南的女友，也決定和他離婚，讓他一夕之間跌落谷底，直到去了一間大廟之後才改變人生。
娛樂中心/綜合報導
歷經2次失敗婚姻的小彬彬，日前在節目《命運好好玩》透露，2020年在越南和他結婚的女友，因為疫情再加上創業影響，夫妻倆分隔兩地，最終仍逃不過離婚命運。然而，更慘的是，他原本在汐科某商場承租的120坪基地，要用來發展演藝學校、影視公司、APP，算下來一個月開銷要60萬，結果股東突然撤資，讓他苦不堪言。
小彬彬說，有位「天使投資人」一名上市公司的董事長，準備要投入500萬的美金也跳票，種種因素讓他慘賠上千萬，必須低著頭去找人周轉，還一度有點想不開，「我好害怕，我真的好害怕，我每天回家我不知道該怎麼辦！」
小彬彬回憶，那時每天都會在電視上看到一間位在台中的天公廟，而且又剛好接到台中的一個Case，就順便去參拜，沒想到回來後，人生運勢大逆轉，不僅所有案子通通回來，培訓學校也從0飆到240位學生報名，就連昔日那位「天使投資人」都願意回來談合作，家庭親情也通通回溫。（編輯：詹鎰睿）