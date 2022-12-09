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STAYC挑戰王心凌《愛你》　YOON搬椅子嚇到台灣工作人員

▲STAYC初訪台，壽星J（中）今生日。（圖／記者葉政勳攝）
▲STAYC初訪台，壽星J（中）今生日。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭/台北報導

南韓女團STAYC首次訪台，10日將在台舉辦粉絲見面會，6位成員勢銀、J、蒔恩、秀珉、YOON、ISA今（9日）抽空受訪，而J今剛好生日，大家特別讓她站C位拍照；準備進行訪問環節時，YOON更自動幫忙搬椅子給成員坐，她活潑開朗、親民的個性，讓J非常羨慕與喜歡，「在她身邊就覺得有趣！她是大家的開心果」。

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▲勢銀（左起）、J、蒔恩、秀珉、YOON、ISA。（圖／記者葉政勳攝）
▲勢銀（左起）、J、蒔恩、秀珉、YOON、ISA。（圖／記者葉政勳攝）
除了ISA，其他成員都是首次訪台，秀珉立下要喝遍台北的珍珠奶茶；YOON表示已做足功課，對牛肉麵、大腸麵線非常感興趣，有機會一定要吃到；勢銀的媽媽曾來台旅遊，當時母親有買牛軋糖伴手禮，她說：「這次換我來買回家。」；蒔恩也說要吃牛軋糖跟芒果果凍；J表示爸爸愛吃餅乾，這次也會買牛軋糖回去。此外，ISA對豆子過敏，很多食物不能吃，但這趟行程會跟成員挑戰麻辣火鍋、地瓜球，「到時候吃火鍋會注意不要吃到花生醬，就不會有問題」。

STAYC明晚將在TICC舉辦粉絲見面會，蒔恩透露有準備驚喜給粉絲，她說：「是王心凌的一首歌，我們要跟台北的粉絲合唱，之前做了滿多練習，希望能度過愉快的時間。」記者詢問：「是《愛你》嗎？」成員聽到副歌後，興奮點手指表示：「對對對！」

蒔恩曾參加過節目《蒙面歌王》，問及戴面具或不戴面具，哪個比較不緊張？她說：「之前能出演《蒙面歌王》真的非常感謝，因為那是在當歌手之前，透過這樣的舞台實現當歌手的夢想。但不是說緊不緊張，而是說大家在不知道我的狀態下，就沒有偏見跟先入為主的想法聽我唱歌，我就可以好好集中精神的去唱；若我以現在的身分再去挑戰一次，應該會是很棒的體驗。」

聊到《蒙面歌王》，活潑的YOON就問：「今天的訪問什麼時候會出？」聽到是今天的答案後，她笑說：「那換人回答！」舉動幽默逗趣，ISA就代打說：「我戴或不戴都會緊張！」YOON接著回：「我是不知道啦（指戴面具是否會緊張），但就如剛剛蒔恩說的，大家不知道我是誰的話，我就能專心的唱歌，不會把我當成是誰誰誰，但我還是會緊張，因為現場還是有其他前輩在，在他們面前唱歌我會有壓力！」話說完，YOON就打廣告說：「請大家要收看這禮拜的《蒙面歌王》喔！」

▲STAYC粉絲見面會將帶來王心凌《愛你》表演。（圖／記者葉政勳攝）
▲STAYC粉絲見面會將帶來王心凌的《愛你》表演。（圖／記者葉政勳攝）

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