STAYC挑戰王心凌《愛你》　YOON搬椅子嚇到台灣工作人員

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STAYC明晚將在TICC舉辦粉絲見面會，蒔恩透露有準備驚喜給粉絲，她說：「是王心凌的一首歌，我們要跟台北的粉絲合唱，之前做了滿多練習，希望能度過愉快的時間。」記者詢問：「是《愛你》嗎？」成員聽到副歌後，興奮點手指表示：「對對對！」
蒔恩曾參加過節目《蒙面歌王》，問及戴面具或不戴面具，哪個比較不緊張？她說：「之前能出演《蒙面歌王》真的非常感謝，因為那是在當歌手之前，透過這樣的舞台實現當歌手的夢想。但不是說緊不緊張，而是說大家在不知道我的狀態下，就沒有偏見跟先入為主的想法聽我唱歌，我就可以好好集中精神的去唱；若我以現在的身分再去挑戰一次，應該會是很棒的體驗。」
聊到《蒙面歌王》，活潑的YOON就問：「今天的訪問什麼時候會出？」聽到是今天的答案後，她笑說：「那換人回答！」舉動幽默逗趣，ISA就代打說：「我戴或不戴都會緊張！」YOON接著回：「我是不知道啦（指戴面具是否會緊張），但就如剛剛蒔恩說的，大家不知道我是誰的話，我就能專心的唱歌，不會把我當成是誰誰誰，但我還是會緊張，因為現場還是有其他前輩在，在他們面前唱歌我會有壓力！」話說完，YOON就打廣告說：「請大家要收看這禮拜的《蒙面歌王》喔！」