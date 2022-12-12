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房市／大掃除計畫啟動沒？信義居家：這5招助快速斷捨離

▲信義居家建議針對各空間使用習慣，重新檢視物品丟棄與否及放置位置，減少不必要的囤積也可讓後續清潔效果更佳。（圖／信義居家）
▲信義居家建議針對各空間使用習慣，重新檢視物品丟棄與否及放置位置，減少不必要的囤積也可讓後續清潔效果更佳。（圖／信義居家）

生活消費中心/綜合報導

現代人的居住空間越來越小，但物品常常有增無減，因此準備進行年終大掃除時，首先要做的就是斷捨離。信義居家表示，想聰明減輕空間負擔，就要先掌握整理技巧，尤其玄關、客廳、餐廚、臥室、衛浴等重點空間，通常是家中物品最多的地方，建議針對各空間使用習慣，重新檢視物品丟棄與否及放置位置，減少不必要的囤積也可讓後續清潔效果更佳。

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信義居家表示，玄關代表著家戶門面，可以以眼睛、腰部作為分隔線，分為三區進行整理。從腰部到眼睛的範圍內放最常用的物品、頭部以上放不常使用的東西、腰部以下則是使用次數最少，甚至可以捨棄的物品，以建立有邏輯的收納習慣，減少物品堆積，一進門也能帶來清爽的感受。

其次是客廳的整理，信義居家指出，客廳通常會設置展示空間，一旦雜物堆積便會顯得更加雜亂，因此建議將客廳的物品明確分類為要丟棄或留下，並先將欲留下的展示品歸位後，再依序收納其他物品。

而在餐廚空間中，許多家庭的餐桌，會隨著物品的堆積失去原有功能，因此年終掃除時不妨多花些時間，先檢視餐桌上和櫥櫃裡的物品，是否還有留著的必要；冰箱內的瓶瓶罐罐與食物更是容易被遺忘而過期，整理時也建議重新檢視有效期限進行斷捨離；餐具及烹調鍋具則建議留取剛好的數量，偶而才需用到的器皿，則可歸入收納盒並在盒外貼標籤後放到儲藏區。

臥室整理的重點則在於衣櫃，非當季的被子、衣物都建議可利用真空壓縮袋，收納於較不易拿取的上櫃，當季常穿或常用的配件則放在容易拿取的位置，並可隨季節交替做替換。最後衛浴空間的整理，信義居家建議，洗手檯面上只需放每天會用到洗浴用品，再檢視非日常會用到的物品，是否還有留存的必要，或是否適合放置浴室，減少因潮濕而滋生霉菌的狀況。

依各空間整理重點完成斷捨離後，深度清潔的部分建議可以託付給專業清潔團隊，讓年終掃除大事更加輕鬆。信義居家表示，相較去年同期，今年詢問大掃除的客戶成長將近三成，絡繹不決的詢問，也顯示家家戶戶將年終掃除大事託付給專家處理的意願，持續成長攀升，一次徹頭徹尾的斷捨離加上全屋深度清潔，除了為居家空間帶來煥然一新的好氣象，也為新年招來好運。

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