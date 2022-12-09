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許芳綺中醫師表示，手腳冰冷在中醫上稱為手足「厥冷」或「厥逆」，通常是在氣溫降低時，人體的新陳代謝下降、血液循環變慢、末梢血管收縮造成的現象。一般而言，陽氣充足的人只會在寒流來襲等天氣變冷時，才會出現手腳冰冷的情況，不過也有一部份的人是即使在夏天也會手腳冰冷，不舒服的症狀甚至影響生活。
手腳冰冷２類型別亂補！一張圖看懂，飲食、穴位助改善。
許芳綺中醫師說明，手腳冰冷在中醫上最常見的證型包括「陽虛」和「氣鬱」，兩種真正適合進補的方式有所不同，未必是民眾普遍印象中的進補方式。
陽虛：動能不足，適合溫補。陽虛也就是所謂的「寒厥」，這類族群體內動能較不足以將血液送往末梢，也就容易手腳冰冷，且常是全身都怕冷、臉色蒼白、體力較差、精神疲憊、容易腹瀉、身體痠痛等，在喝熱湯、洗熱水澡、熱敷後身體就會舒服些。
這類型的手腳冰冷就適合以「溫補」的方式進補，如肉桂、乾薑、紅棗、巴戟天等，或附子理中湯、當歸四逆湯、八珍湯等。平時也可以多食用溫熱性的食物，如羊肉、蔥、薑、蒜、八角、桂圓、南瓜等。日常生活上可多進行戶外運動，讓陽光照上背後的膀胱經固護自身陽氣，也可以用吹風機或瘟熱毛巾溫膚勞宮穴、湧泉穴、足三里穴改善。
氣鬱：氣機阻塞，需要疏通。氣鬱的人也常常會手腳冰冷，但不適合進補，此類型的人通常是因為生活壓力或工作壓力大所引起。和陽虛有所不同的是，主要是因為體內氣機不順、氣機鬱阻軀幹，阻擾了陽氣輸部至四肢末梢，並非真的陽虛。因此這類型的人雖然手腳冰冷，但胸腹是怕熱的，也常出現胸腹痛、頭痛等症狀。若胡亂進補恐怕會使得情況更嚴重，造成口破、長痘痘、失眠等，越補越大洞。
此族群可用些疏肝解鬱的中藥調理，例如四逆散、柴胡、香附、鬱金、芍藥等。飲食注意營養均衡，盡量避免油炸或咖啡因等刺激性食物。平時也可以多按摩合谷穴、太衝穴。而日常生活方面也建議多注意紓壓，可多從事些休閒娛樂，並放慢生活節奏及步調，如此更有助於恢復氣機正常運行，改善氣鬱的情況。
吃鍋不代表就是真的進補，進補前應先了解個人體質！
進補未必人人都適合，吃鍋也不代表就是真的進補、補到位，建議民眾若自覺身體較差需要進補，可先尋求中醫師檢查，了解自身體質及身體狀況，用真正適合自己的方式進補。許芳綺中醫師也提醒，民眾若是出現手腳冰冷，伴隨著手腳指發紫、腫脹，應留意是否有心血管疾病找上門，須盡快就醫以免耽誤病情。
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