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被苦苓影射找代筆！吳淡如氣喊：忍耐只會讓別人軟土深掘

▲苦苓（左）、吳淡如師徒鬧翻，吳淡如也在臉書發文，承認自己「有點生氣」。（圖／翻攝自苦苓臉書）
▲苦苓（左）、吳淡如師徒鬧翻，吳淡如也在臉書發文，承認自己「有點生氣」。（圖／翻攝自苦苓臉書）

娛樂中心／綜合報導

作家苦苓日前在臉書發文，指出某位暢銷女作家經常找代筆，還酸對方「難怪有時間去賺那麼多錢」，吳淡如今（10）日也對號入座，表示苦苓影射的就是自己，「我想他生病了，我不想計較就盡量體諒吧」，豈料苦苓又說只是看到女明星出書，又聽到一位網紅作家請人代筆，所以有感而發，沒想到竟有人對號入座。兩人正式撕破臉，對此，吳淡如也發出長文，認了「有點生氣，但一味地忍耐，也只會讓別人越來越軟土深掘。所以乾脆把話說明白」。

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▲吳淡如被影射找代筆。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲吳淡如被影射找代筆。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
吳淡如在臉書發文，表示自己從小就愛寫作，寫作讓她可以遠離這個繁瑣無趣的世間瑣事，「寫作是我畢生的愛好。到目前也沒寫出什麼太好的成就，沒有得過什麼獎。我只是喜歡寫。對於前輩過去在我尚未成名時的提攜，我深懷感激，也在日後能給予回報時盡力給予」。

▲苦苓說只是看到女明星出書，又聽到一位網紅作家請人代筆，所以有感而發，沒想到竟有人對號入座。（圖／苦苓臉書）
▲苦苓表示，只是看到女明星出書，又聽到一位網紅作家請人代筆，所以有感而發，沒想到竟有人對號入座。（圖／苦苓臉書）
吳淡如認了自己「有點生氣」，「而且明知道被影射，跳出來肯定有人說我對號入座，但是這就是我的個性，我的確不擅長忍耐。按照經濟學的賽局理論，一味地忍耐，也只會讓別人越來越軟土深掘。所以乾脆把話說明白」。

▲友人告知吳淡如，苦苓發文攻擊她。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
▲友人告知吳淡如，苦苓發文攻擊她。（圖／翻攝自吳淡如臉書）
她表示，人世間的紛擾不過塵埃，活到如今，已經明白，在歷史的洪流中，我們都無足輕重，「千萬不要跟任何人捲入蝸牛角的戰爭。」也透露自己會記住曾經的美好，也會記取之前的教訓，「對於前輩和同輩，我一向很樂意幫別人打書還有賣書，也一直在幫忙比我年輕的作者，我想大家都是明白人。這是我一貫的態度，也祝福大家能夠活著健康的慢慢變老，活得精彩，活得安好，不要跟任何人比較，你就是世界上獨一無二的你，把自己做好就好」。（編輯：郭佩蓉）


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