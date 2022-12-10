STAYC台北「解體釋迦」 被台灣粉絲弄哭：永生難忘
南韓女團STAYC今（10日）在TICC舉辦粉絲見面會，活動原定6點演出，因舞台技術問題延至7點開場，總計吸引2100名粉絲到場支持。秀珉、蒔恩、ISA、勢銀、YOON、J六位成員除了帶來夯曲《SO BAD》、《ASAP》歌曲，蒔恩更應觀眾要求清唱田馥甄（HEBE）的《小幸運》，她們還準備了王心凌的《愛你》，誠意十足。
記者陳雅蘭/台北報導
成員J昨（9日）18歲生日，她透露在台灣吃了4個生日蛋糕，直呼幸福，也提到生日願望是考到駕照，她說：「我想去駕訓班上課！」主持人阿娟開玩笑表示：「成員很多，妳要買卡車才能載她們。」J回應：「我不知道我有沒有勇氣開大車，但我會努力！」立即被YOON阻止：「妳不要開，太危險了，妳有信心帶我們去遠的地方嗎？」J笑回：「我會練習！」也開玩笑表示熟練後，會再來台灣開車載成員環島。
除了表演，成員也抽便條紙回答粉絲問題，以及玩起「恐怖箱」、「立瓶子」遊戲，輪到「恐怖箱遊戲」環節，她們摸到假髮、小雞聲音娃娃時輕鬆解答，輪到釋迦題卻考倒全員，YOON更把釋迦解體，笑翻台下。
活動尾聲，粉絲準備驚喜應援影片與手幅以及慶生蛋糕，壽星J感動潰堤，她爆哭表示：「能在台北過生日已經很榮幸了，但我真的沒想到大家給我準備了盛大的慶生，在台北真的得到很棒的回憶，我愛你們，謝謝大家。」