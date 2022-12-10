中職／周思齊當聖誕老公公！球芽基金獎學金頒發

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頒獎活動結束後，球芽基金與新竹縣政府文化局共同規劃的閱讀講座，則邀請了中信兄弟選手官大元以今年初出版的新書《逆轉的王牌：官大元》為主軸做分享，讓大家瞭解職棒球員受到矚目的背後，需要付出更多的努力跟堅持，才能守住每一次的危機時刻。官大元用自身的棒球經歷，鼓舞棒球隊小朋友，堅定信念就有機會逆轉人生，講座的Q＆A時間，棒球隊的小球員也和官大元直球對決，問大元哥哥：「請問你們球隊中誰是真正的王牌？」，大元笑說：「全隊六、七十位的選手中，實在很難說是誰，但是我想在我自己的心目中，我就是真正的王牌！」。
球芽基金創辦人周思齊今日也出現在會場，笑稱自己是聖誕老公公為孩子們帶來許多禮物，並勉勵小朋友要保持閱讀的習慣、努力學習，球技不是最重要的，重要的是要懂得回饋跟感恩的心。周思齊也感謝認同球芽理念的企業一同灌溉，包含了Under Armour、順天環匯酒店、BnnBee當支蜜、titan太肯專業運動襪、柏樂出版有限公司、以及忠欣股份有限公司提供case LOGIC凱思後背包及GoPro HERO11 Black，紀錄榮耀的頒獎時刻，捕捉小朋友們開心燦爛的笑容，也很感謝新竹縣政府教育局與新竹縣政府文化局連續兩年大力支持球芽的閱讀推廣活動。
球芽基金花蓮地區的頒獎典禮預計將於2023年1月14日舉行，屆時也歡迎所有關心基層棒球的朋友一起共襄盛舉！