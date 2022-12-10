推廣寵物險、身份認證制度入法 「一起浪愛發聲」廣號召
全台「毛小孩」數量突破300萬，為了推廣毛孩權益，並且號召民眾以認養代替購買，業者與流浪動物之家基金會於圓山花博舉辦2022 萌寵萬獸嘉年華「一起浪愛發聲」，主辦單位表示，希望能藉由活動，帶動寵物強制險、重症長照險及身份認證等制度立法明定。
記者丁上程／台北報導
由D.House德寵當家與流浪動物之家基金會，共同於圓山花博園區舉辦2022 萌寵萬獸嘉年華「一起浪愛發聲」活動，現場除了邀集藝人擔任公益大使，號召民眾一起「浪愛發聲」重視寵物權益外，主辦單位也呼籲，政府當局應正視毛小孩數量的增長，並將寵物強制險、重症長照險，以及身份認證等制度立法明定。
主辦單位表示，有鑒於國人飼養寵物之數量逐年俱增，然而寵物保險的推動卻因為與法規上有所衝突，進而導致飼主每遇寵物遭病，即需負擔為數頗多之醫療費用；至於現行關於寵物植入晶片之規定，也缺少設計寵物就醫紀錄之相關制度，恐將導致醫療資源嚴重浪費。
主辦單位強調，為了減輕飼主在毛小孩們遇到重大疾病醫療的經濟負擔，以及推廣寵物長照等互助補助制度，並推動寵物預防醫學，達成先預防而後治療的目標，應積極推動寵物強制險、重症長照險制度的必要性。同時為了讓寵物醫療資源能夠做最有效運用，也應該將現有的寵物晶片植入規範，納入具「醫療履歷」功能之必要。