中國無預警禁台灣產品 朱立倫：政府除譴責還做了什麼？
中國近日無預警禁止我國秋刀魚、午仔魚，及台灣啤酒、金門高梁與黑松沙士等出口銷中。對此，國民黨主席朱立倫今（11）日受訪痛批，民進黨政府除了譴責以外，並沒有看到具體作為，接下來要斑斑做什麼？他也強調，國民黨執政縣市也會合作，透過相關管道擴大海外出口。
記者翁子竣／台北報導
針對中國日前以註冊訊息不完整為由，暫停我國秋刀魚、午仔魚輸入，隨後更擴大禁台灣啤酒、金門高粱及黑松沙士等產品。朱立倫今受訪呼籲，大陸當局不用因任何政治、技術因素，影響到基層農漁民。他也質疑，回歸現實面在法規調整上，為何日本做得到、其他國家做得到，台灣做不到？
朱立倫指出，民進黨政府除譴責對岸外，還做了什麼？這才是重點關鍵，長期以來民進黨不斷說要擴大內銷或增加外銷管道，但碰到任何問題，除譴責對岸要求斑斑吃石斑、斑斑吃秋刀，接下來又要斑斑做什麼？朱立倫痛批，看不到民進黨政府作為，也盼執政黨應想盡一切辦法，替農漁民及食品業者解決問題。
朱立倫強調，國民黨除立法院黨團會強力監督並提出建議外，縣市長也會用盡努力彼此合作，並透過相關管道擴大所有農漁產品及食品到海外出口，同時與對岸溝通也會盡努力協助。