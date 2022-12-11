趙少康喊當總統役期回歸4個月！連勝文：我不是軍事專家
台灣義務役役期延長引全民聚焦，中廣董事長趙少康昨日在臉書發文喊話，他若當選總統，「役期回歸4個月絕不延長」。對此，國民黨副主席連勝文今（11）日受訪直言，他不是軍事專家，呼籲應以未來需求，來斷定需要什麼士兵與資源，而不是找一堆年輕人去掃地與除草，這只是浪費國家資源與年輕人時間。
記者翁子竣／台北報導
兩岸關係持續緊張，趙少康昨在臉書發文表示，如果他當總統，「役期回歸4個月絕不延長」；九合一大選後，民進黨才宣告兵役延長，年輕人原本對民進黨有高期望，才讓民進黨執政，結果現在要延長兵役，還要上戰場打仗，到底招誰惹誰？他認為，比起延長兵役，政府現在更該做的是「好好訓練、提高待遇、精兵政策」，4個月也可以訓練得非常的精實。
針對趙少康說法，連勝文今受訪時回應，他不是軍事專家，但從俄國侵略烏克蘭戰爭發現，現在大量使用無人艦艇及無人機，美國甚至機器狗、機器人都出現了，不太確定未來高科技戰爭，到底需要多少人？需要什麼士兵與專業軍隊？人多好辦事或人海戰術，是否符合未來需求？這需要思考一下。
連勝文也直言，把一堆年輕人找去，結果還是掃地與除草，這是浪費國家資源與年輕人時間，不如把資源拿去提升專業軍隊素養與待遇會更好。
媒體追問，4個月軍事訓練役是否夠長？連勝文重申說，他不是軍事專家不能確定，只是在想未來高科技戰爭，到底需要什麼士兵？他覺得應以未來需求，來斷定需要什麼士兵、時間與訓練，這樣比較符合實際。