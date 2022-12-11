劉兆玄訪中餐敘惹議 朱立倫反問：希望兩岸通通不往來？
逢中國連日無預警禁多項台灣產品輸入，前行政院長劉兆玄上週剛好率兩岸企業家峰會參訪團出訪中國餐敘，引來各界議論。對此，國民黨主席朱立倫今（11）日受訪反質疑，兩岸任何民間交流應持正面態度，難不成希望兩岸通通不往來、不交流？
記者翁子竣／台北報導
劉兆玄率兩岸企業家峰會參訪團出訪中國，於12月8日會見國台辦主任劉結一、中共中央政治局委員尹力等人，並一同餐敘。然而，由於中國政府近來先是禁台灣午仔魚、秋刀魚輸入，隨後又暫停進口台灣啤酒、金門高梁等多項產品，時機點敏感引發揣測。行政院長蘇貞昌今也暗指，這時還跟他餐敘、示好，人民都看在眼裡。
不過，朱立倫今下午受訪時，被問到會面時機是否洽當？他表示，台灣兩岸企業高峰會交流，他們都是贊成態度，任何民間交流也應用正面態度，「難不成你希望兩岸通通不往來、不交流嗎」。朱立倫也提到，美國國務卿下個月也要出訪中國，持續溝通交流，絕對是解決問題最好方式，不要拿政治語言互相指責，這對兩岸關係沒有正面幫助。
至於朱立倫日前指出台積電是國民黨創立，遭到媒體批是「蹭台積電」。朱立倫也反駁說，這媒體有沒有一點基本常識？民國75年當時創立台積電，不是國民黨執政的嗎？當時不是蔣經國嗎？不是孫運學、李國鼎等國民黨前輩所努力成果？
朱立倫直言，台積電最原始資金，來自於行政院開發基金與國民黨，「這個是事實」，他們只是強調從國民黨執政時代創立台積電，今天台積電成為護國神山，要繼續支持不能傷害台積電。