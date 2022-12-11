舉重「表特女神」傷後復出　方莞靈今年首度摘金

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方莞靈在奧運後經歷了肩膀、腰、膝蓋傷勢及確診，今年首次站上比賽場上，今(11日)繳出抓舉78公斤、挺舉95公斤、總和173公斤，雖然輕鬆摘金，但距離巔峰仍有一段不小差距，她坦言並不滿意，方莞靈說：「這次總統盃目標主要針對『成功率』做設定，希望自己可以6次試舉都能成功，做到100%的成功率，但是最後一次試舉並未成功，整體算是差強人意」。
去年東京奧運會上拿下第四名時，方莞靈其實是拖著受傷的身軀硬拚，所以回台比完全國運動會後就決定今年以休息調整為主，原先計畫是今年只出賽全大運，但無奈在比賽前夕確診，於是就乾脆休養到這次總統盃才出賽，方莞靈提到，雖然173公斤並不是特別好的成績，但總得知道一下自己的身體狀態，總統盃算是給自己的一個測驗，接下來就要全力衝刺亞、奧運及亞錦賽等國際賽事，她充滿信心地說道。
另一名東奧國手高展宏，則是在去年全國運動會後就「進廠維修」開刀修補自己破裂的關節唇，對於今天能繳出抓舉125公斤、挺舉155公斤、總和280公斤的成績，他很滿意地表示，「有達成賽前設定目標，而且是完美達標」。
事實上，高展宏從3月開始就在高雄市寶來國中開始了自己的教練生涯，他坦言，當教練後要在兼顧訓練確實有一定難度，自己只能慢慢學習並找出平衡點，了解流程後就比較知道怎麼應對了，高展宏也強調，「當教練，每天、每分、每秒都是責任」。
雖然今年因傷錯過世錦賽舞台，但高展宏並不洩氣，他仍以國際賽做為首要目標，明年亞錦賽、亞運是他渴望地已久的舞台，希望一切順利，2024年可以再次站上奧運殿堂。