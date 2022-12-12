極右組織密謀推翻政府　德國擬收緊槍械管制

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檢察官表示，許多被捕人士是極右派組織「帝國公民」（Reichsbuerger）的成員。該組織不相信現代德國國家的存在。
德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）接受「週日畫報」（Bild am Sonntag）採訪時警告，「帝國公民」對德國的威脅日益增加，它的組織成員過去一年增加2000人，達到2萬3000人。
費瑟說：「這些人不是無害的瘋子，而是恐怖分子犯嫌，現正遭羈押。」
德國檢方表示，犯嫌中不乏持有武器並知道如何使用的人。他們曾試圖招募現役和退役軍人，並儲備武器。
「週日畫報」引述費瑟說：「我們需要各有關單位施加最大壓力收繳他們的武器，這正是政府很快就會進一步收緊槍枝管制法的原因。」
在這次逮捕行動前，有關單位已從1000多名帝國公民成員手中查扣武器。然而，在私人持槍很少見的德國，據信至少還有500名帝國公民成員有持槍執照。
密謀暴力推翻政府的犯嫌中包含多名高級公務員，如前議員和柏林法官馬薩克溫克曼（Birgit Malsack-Winkemann）等人，這一點尤其震驚許多人。
知情人士告訴路透社，內政部還希望加強對公務員的紀律處分程序，以便在出現嚴重不當行為時可更快速解雇他們或收回他們的退休金。當前這類程序可能耗時數年。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1111212