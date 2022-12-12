蘭馨協會為女性發聲　攜手各界終結性別暴力

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國際蘭馨交流協會現任總監汪呂寶蕉表示，國際蘭馨交流協會希望透過平權觀念的傳遞，讓女性擁有正向的思維，為自己及家人創造美好，進而讓社會互動充滿愛與和平。記者會上，在前總統馬英九的見證下，汪呂寶蕉將10萬元美金支票致贈給SOROPTIMIST INTERNATIONAL，由世界聯盟理事潘維剛代為接受，作為因戰爭而受迫婦女的教育啟動基金，這也是以國際蘭馨交流協會以實際資源的挹注讓反暴力不再只是口號！
前總統馬英九在致詞時表示，國際蘭馨交流協會這些年來對於全球婦女權益的推動不遺餘力，肯定該會在提昇婦女地位及改善弱勢婦女生活之努力與奉獻，並且感謝中華民國總會為台灣做了許多寶貴的國民外交，透過國際交流及參與，大大提升了台灣的國際能見度！
出席記者會的藝文界貴賓現代水墨畫大師余勝芳，也現場即興創作一幅達摩畫，並在馬前總統的見證下，將畫作致贈給國際蘭馨交流協會，由總監汪呂寶蕉代表收下這份珍貴心意，而畫作日後將進行義賣，所得也將全數捐出，做為兩性平權與婦女公益使用。
國際蘭馨交流協會是聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團，自成立以來，一直致力維護婦女賦權與福祉，透過援助受暴婦女、女青年職業培訓、志願服務工作之推廣、輔導弱勢婦女工作技能的強化、婦女衛生保健常識等，提升女性能力進而改善生活，國際蘭馨交流協會也會以公益援助精神，協助翻轉弱勢女性的人生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110