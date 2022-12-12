頑童新北耶誕城不合體！瘦子當爸後暖唱〈伯父〉獻自己
昨（11）日是「2022新北歡樂耶誕城－巨星耶誕演唱會」第二場，由黃子佼帶領林莎、大文、李易主持。市長侯友宜晚間也蒞臨現場點燈，而繼昨天陳勢安、畢書盡暌違7年合體後，今晚陣容也相當堅強，除了男團「Ozone」打頭陣魅力開唱之外，人氣嘻哈團體「頑童MJ116」的瘦子、大淵和小春也有各自的舞台，讓歌迷們大呼過癮。
記者侯家瑜/新北報導
這次是Ozone出道後，首次登上「巨星耶誕演唱會」舞台，熱力賣唱〈O.A.O.〉、〈Bad Bad Love〉等歌曲，帥氣的表演引來台下尖叫聲不斷。李東軒則帶來全新EP主打《對吧》，和金曲製造機JerryC共同創作，全新MV並於演唱會當天上架，率先讓粉絲一聽為快。「鐵肺天后」戴愛玲帶來新專輯《不想聽見的歌》中的歌曲，包括〈頑固的記憶〉、〈不想聽見的歌〉，渾厚的嗓音令觀眾聽得如痴如醉。
今年拿下第33屆金曲獎最佳作詞人獎的熊仔，除帶來獲獎歌曲〈88BARS〉，另也演唱〈走到飛+買榜〉及〈才子〉等歌，快嘴饒舌功力炸翻演唱會。頑童的大淵、小春也帶來精采的饒舌歌曲，引爆群眾隱藏的熱血嘻哈魂。擁有龐大粉絲群的五堅情，分別帶來多首個人、組合演唱歌曲，其中為慶祝成軍2週年推出的〈LALALA〉單曲，前奏一下，粉絲們立即跟著音樂擺動，唱到歌詞「累不累」時，台下歌迷也大喊「不累」。
睽違7年再次登上巨星耶誕演唱會的「金曲創作天后」蔡健雅，帶來〈出走〉、〈讓浪漫作主〉、〈別找我麻煩〉、〈我要給世界最悠長的濕吻〉4首歌曲，而演唱〈讓浪漫作主〉時，專為歌曲意境設計的AR畫面，搭配蔡健雅純淨、穿透力十足的歌聲，讓「蔡式浪漫」更加扣人心弦，唱進現場每一位觀眾心裡。
擔任今晚雙壓軸的嘻哈男神瘦子，目前正忙於個人演唱會，今天特別精心挑選〈Married To The Game〉、〈WAIT〉、〈我的癮〉、〈伯父〉和〈Amazing〉5首熱門歌曲，超強饒舌唱功，將演唱會氣氛推到最高點。值得注意的是，瘦子在演唱〈伯父〉前，坦言以往都是獻給伯父，而今年有了愛女後，這首歌終於是獻給自己。