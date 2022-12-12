陳檡文違紀申請提前退休　羅秉成強調：沒有施壓問題

警大校長陳檡文遭爆料，擔任警政署警政委員期間，與涉洗錢案的「鱸鰻」林秉文、高利貸業者林彥廷等人，一同出入私人招待所「88會館」，引發各界譁然；內政部考績會日前公布決議，記陳檡文小過一次，陳隨後則申請提前退休。對此，行政院發言人羅秉成今（12）日赴立法院答詢時被問及，是否陳的請辭遭到施壓？他否認說，「沒有施壓問題。」
記者翁子竣／台北報導
立法院內政委員會今審查民國112年度中央政府總預算案關於行政院部分，並邀行政院官員到場備詢。時代力量立委陳椒華表示，陳檡文調查報告是否已出爐並公開？行政院秘書長李孟諺答詢回應，目前已對外公布懲處，報告內容會恰警政署。羅秉成則說，該案由內政部考績會審查，至於調查報告是否公開，需再跟內政部進一步了解。
陳椒華追問，陳檡文請辭是否遭到施壓？羅秉成強調，「沒有施壓問題」；陳續問，為何一個小過就請辭，報告中是否有提及？羅回答，他沒看過報告，但所知的是申請提前退休。
陳椒華指出，行政院長蘇貞昌是否要求陳檡文離開？羅秉成回應，警大校長為全國警察楷模，陳檡文5年前的事情，已被考紀會認定事實存在，並記一小過處分，「這情形下他也不是戀棧位置也知所進退」。他也強調，如果陳檡文未申請提前退休離開崗位，以院長對警大校長的要求，也會做適當處理。