中國禁台產品！4項恐成下波目標　學者授養套殺解法

15日率團前往新加坡訪問　柯文哲：凌晨一點飛機行程很硬

▲台北市長柯文哲月初才出訪日本沖繩推廣悠遊卡業務，15日又將率團出訪新加坡，挨批「報復性出遊」。（資料照／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲月初才出訪日本沖繩推廣悠遊卡業務，15日又將率團出訪新加坡，挨批「報復性出遊」。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

台北市長柯文哲於25日即將卸任，不過卸任前，柯文哲先是出訪日本沖繩推廣悠遊卡相關業務，15日則是要出訪新加坡，參觀雙語教育與E化城市相關作為。不過頻率之高也遭到台北市議員批評是選後「報復性出遊」。對此柯文哲今（12）日受訪時直言，新加坡出訪的行程很硬，凌晨一點搭廉航出發，還要參觀教育部、E化城市的小販中心，相關成果都是台北市要借鏡的。

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針對柯文哲15日要出訪新加坡一事，民進黨立委林俊憲直言，柯文哲任期的最後一個月過得真是相當「多采多姿」，月初才跑去日本沖繩說是要宣傳悠遊卡，當時就已經被不少議員批評要卸任了還出訪，能有什麼成果，現在又突然新增出訪新加坡，而且距離卸任只剩10天，真的把出訪當成畢業旅行「隨便玩了嗎」？

民進黨台北市議員陳怡君則質疑，上週有去函市府索資調閱出國行程計畫，市府答覆柯文哲除了赴日本沖繩外，並未有其他行程，且柯文哲甚至要首長專心交接事務，不要出國，怒批柯都要卸任市長還在騙，偷偷摸摸又浪費公帑，非常不可取。陳怡君質疑，明明都已經要卸任了，後面的政策延續都已經告一段落，去這些行程是要做什麼呢？明顯坐實了以市政交流為名，行秘密出訪之實。

對此柯文哲今日受訪時則表示，出訪新加坡的行程很硬，凌晨一點坐廉航出發，到了新加坡要去參訪教育部、以及中小企業E化相關的小販中心，針對雙語教育與中小企業E化的過程去做了解，讓台北市未來能夠以此借鏡。柯文哲說，行程中還要拜訪新加坡財政部，未來針對探關稅的問題還是要提前做準備。

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