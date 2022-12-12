總統競選辦公室主任屬意周榆修？柯文哲：到時候就知道了
台北市長柯文哲25日即將卸任市長一職，而柯文哲本人也早早定調，接下來將全力衝刺2024總統大選，而競選辦公室也於日前曝光，將選址在南京東路上的台玻大樓。至於辦公室主任人選，傳出柯文哲屬意過去曾是市長室機要的北市社會局長周榆修。對此柯文哲今（12）日受訪時並未否認，僅低調賣了關子表示「到時候就知道了」。
記者丁上程／台北報導
針對媒體報導，針對2024總統大選佈局，柯文哲安排了講師替總統大選幕僚「10人小組」上課，聚焦出如何打造柯文哲的個人品牌形象，以及分析參選總統的利基點。對此柯文哲今日受訪時則予以否認，表示訓練每天都有，什麼10人小組他就不曉得了。「什麼叫10人小組？幕僚常常在上課，我們是個學習型組織，這是常有的。」柯文哲說，如果把幕僚列為10人小組，他認為就寫得太誇大了。
至於針對競選辦公室主任人選，是否鎖定社會局長周榆修？柯文哲則並未否認，並低調賣關子表示「到時候你就知道了。」至於現場記者則追問，25日卸任市長後返回台大的相關計畫，甚至傳出台大方面原本有意送花，但來認為「還是捐贈弱勢」，對此柯文哲則回應，如果要送禮不如送他鹹酥雞，至於回台大以後要做什麼，柯文哲也表示目前還在跟外科部聯絡，回去之後就知道了。