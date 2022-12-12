里長出示6年前松機遷移提案 痛批王鴻薇「在那邊睡！」
民進黨台北市立委參選人吳怡農日前拋出松山機場遷移政見，引發熱議，今（12）日他前往中山區舉辦「機場連線里長座談會」，有3位里長致詞力挺松機遷移，其中新福里長童勝輝更出示資料，證明自己早在2016年就向北市府建議遷移，對於國民黨王鴻薇稱「倉促提出」，痛批議員當這麼久「在那邊睏」！
記者陳威叡／台北報導
吳怡農今日下午前往中山區舉辦「機場連線里長座談會」，大佳里長莊欽億稱，大佳里就位於松山機場的航道下，所以這裡60年來從來沒有改變過面貌，離開家裡60年回來都不會迷路，也算是保存古蹟最完整的地方，現在吳怡農提出這個議題出來談，大家也很開心，台北要發展松機勢必要好好規劃。
新喜里長吳昇揚則說，自己家族在這裡居住上百年，以前大家看到飛機都很高興，但現在台北人口越來越密集，飛航技術很好，機場在這裡造成居民很大的噪音問題，而以前討論為何不遷移，都得不到政府的答案，更傳聞是有規劃政府逃亡路線，如今民進黨執政，就算不遷移，也要政府給居民一個理由，他也要來一一破解。
童勝輝則出示資料，證明自己早在2016年就向台北市都發局提案處理松機遷移，打趣稱是吳怡農抄襲他以前的提案，強調這議題他資料很齊全，更不是王鴻薇所稱突然提出來。
童勝輝話鋒一轉，強調王鴻薇擔任這麼多年議員，難道不知道這個案子已經提了很久嗎？就連台北市長柯文哲都認為應該要遷移，只是配套應該要怎麼做，減少不必要災害，痛批王鴻薇「在那邊睡」！