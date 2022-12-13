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巨大受高庫存利空消息影響　早盤慘跌停來到202元

▲自行車龍頭巨大向供應商發出從今年12月到明年3月出貨到巨大的製造商貨款，以現行的票期制度展延45天，引發各界關注。（圖／擷取自巨大官網）
▲自行車龍頭巨大向供應商發出從今年12月到明年3月出貨到巨大的製造商貨款，以現行的票期制度展延45天，引發各界關注。（圖／擷取自巨大官網）

記者許家禎／台北報導

自行車龍頭巨大向供應商發出從今年12月到明年3月出貨到巨大的製造商貨款，以現行的票期制度展延45天，引發各界關注。巨大隨後指出，今年下半年開始，過去兩年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，但供應鏈的紊亂狀況仍未緩解，預計明年上半年庫存可逐步回歸正常水位。受到利空影響，今（13）日巨大早盤股價慘跌停，來到202元，隨後跌停打開。

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昨日12日業界流出業內信件，巨大集團全球製造中心製造長顏清鑫署名寫給供應商，表示市場庫存之高，為1970年來首見，從DEALER端，到WHOLESALER端，乃至於租車廠皆出現高庫存、低流動的情勢，浮現現金流短缺之問題。即日起，今年12月到明年3月，製造商出貨到巨大的貨款，將以現行的票期制度展延45天。

隨後巨大發布新聞稿指出，巨大集團與協力供應鏈夥伴間的溝通作業文件，內容涉及保密條款，無法對外一一說明；對於此信件流出，造成外界諸多揣測，深感遺憾。巨大表示，今年下半年開始，過去兩年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，低價位車款需求下滑，一般車款庫存大幅上升，供應鏈的紊亂狀況仍未緩解。

面對大環境的逆風，巨大指出身為自行車產業的大廠與品牌，與供應鏈夥伴共同承擔，進行風險分散與庫存的積極處理，設法與協力夥伴攜手在幾個月內將供應鏈理順回歸常態。包括日本大廠的彈性配合，積極調整訂單或貨款。因整體市場趨緩，巨大預計明年上半年庫存可逐步回歸正常水位。

巨大指出，集團於11月24日完成現金增資，與可轉換公司債合計募集新台幣67億元5000萬元，營運資金正常。長期而言，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，對自行車市場的長期發展與前景十分樂觀。巨大今年11月營收76.07億元，較去年同期成長8.52%。累計前11個月營收864.28億元，較去年同期增加14.56%，前11月營收超越去年全年水準，寫下新高紀錄。

巨大日前指出，集團11月份業績成長，主要是代工業務出貨順暢以及自有品牌在歐洲及中國都有不錯的銷售表現。不過，受到利空消息影響，即便喊話預計明年上半年庫存可逐步回歸正常水位，但今日股價不給面子，早盤慘跌停，來到202元，隨後跌停打開，但跌幅仍有8%以上。


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