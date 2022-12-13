台灣產品遭暫停輸入 藍委直言：中共學乖了「選後才禁」
中國近日無預警暫停台灣多項水產品及飲料輸入，被國民黨點名應下台負責的農委會主委陳吉仲，他昨在電視節目上表示，若做不好沒照護到農漁民，農漁民隨時要他下台，他就隨時走。對此，國民黨立委徐志榮今（13）日受訪表示，1年多前大陸就對註冊商標等有注意事項，但有人卻說是政府刻意壓下申請，藉此讓民進選舉得利，他強調中共也學乖了，不在選前而是選後才禁止。
記者翁子竣／台北報導
兩岸關係持續緊張，中國日前先是以註冊訊息不完整為由，暫停台灣秋刀魚、午仔魚輸入，隨後更擴大禁台灣啤酒、金門高粱及黑松沙士等產品；加上迄今兩岸小三通仍未開放，國民黨立委陳玉珍與金門、連江縣長當選人陳福海與王忠銘等人，昨也一同率團赴中國溝通。
中國禁止輸入引發台灣農漁民及相關業者巨大經濟損失，國民黨進而點名衛福部長薛瑞元及陳吉仲等人應下台負責。陳吉仲昨在電視節目上說，做不好不要說人家要求，他們就會自己離開，若沒有照顧到農漁民，農漁民隨時叫他下台，他就隨時走。
徐志榮今受訪時指出，陳玉珍與金門、馬祖準縣長赴陸談怎樣不知道，「但是我訊息正不正確，其實好像是大陸那邊，已經在1年多前或多久以前，就對註冊商標等等有注意事項」。徐志榮提到，有人是說好像選舉到了，政府把那些申請的故意壓下來，讓大陸禁台灣的農水產品後，在選舉前得到對大陸的反彈，有助於民進黨選舉。
徐志榮直言，但中共也學乖了，不在選舉前就禁掉而是之後才禁，他直言詳細情形，到底是我方的錯還是大陸的錯，老實說他也不是很清楚。