裝傻台灣？國民黨再爆吳怡農隱瞞問題、國家機器介入輔選

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至於吳怡農辯解壯闊台灣是一個內政部登記核可的非營利組織，依靠募款維持營運，從未收過政府任何補助；並與吳怡農個人的競選政治獻金專戶相互獨立，彼此資金的運用也分開，詹為元舉出多項吳怡農的文宣小物為例指出，吳怡農第一次選立委到現在，競選文宣上就寫著「壯闊台灣」四個字，等同「壯闊台灣」就是吳怡農的個人品牌，兩者是聯在一起的；因此，吳怡農到底有沒有使用聯盟的經費去推廣任何的政治活動？吳怡農如何證明沒有拿壯闊台灣的資源參選、輔選自己？
吳怡農聲稱壯闊台灣同仁與吳怡農競選團隊是分開的，但詹為元質疑壯闊台灣難道與吳怡農毫無關聯？他提出「104人力銀行的徵才頁面」為證，明確寫著「吳怡農辦公室_社團法人壯闊台灣聯盟」徵才，頁面標題是各徵才業主可自行設定的，這不就明擺著吳怡農辦公室跟壯闊台灣聯盟是「一套人馬，兩塊招牌」，為什麼吳怡農還是要對外界說謊？
詹為元強調，人力銀行的徵才頁面已經明確打臉吳怡農的回應，根本都在胡扯，選舉迄今吳怡農的回應都是前後矛盾、自打嘴巴、不打草稿，當外界提出質疑時，請吳怡農打好草稿再回應，不要以為大家找不到貓膩，所有矛盾點都是吳怡農自打嘴巴的。
「吳怡農很多相關政見主張不只是裝闊台灣，而是撞破台灣」，黃心華表示，吳怡農的言論凸顯民進黨國防政策的內部嚴重矛盾，吳怡農第一次選立委時曾說不需要延長役期，接連被兩任國防部長打臉，吳怡農當年被前國防部長馮世寬說是渣男，現在可不可以用行動來脫渣，說出心中真正的主張？敢不敢向準備延長兵役一年的蔡英文總統及國防部勇敢說不？其次，國防部說役期延長年底公布，蔡總統說沒有公布期限，吳怡農敢不敢要求蔡政府確實儘快公布兵役延長時程？
此外，針對吳怡農答非所問的聲明中提及「另於本月8日晚間，配合外交部安排歐洲國際媒體參訪後盾課程，吳怡農更與18位國外記者親自進行座談」，黃心華質疑吳釗燮部長，外交部現在正事不幹，跑去輔選民進黨的立委參選人嗎？是吳怡農配合外交部，還是外交部配合吳怡農？為什麼外交部要幫忙邀請國際媒體去參訪一個立委參選人的活動？這是動用納稅人的錢、國家的資源去輔選，簡直膽大包天，他要求外交部長吳釗燮與吳怡農應該出來說清楚講明白，不要再答非所問、迴避外界的質疑。
黃心華表示，這反映出了民進黨執政對台灣最大的傷害，就是宣傳跟側翼分不清楚、政黨跟政府分不清楚，外交部幫吳怡農造勢是就是個非常好的佐證。他並強調，民進黨政府已經淪為個人選戰、特定政黨的啦啦隊，是非常悲哀的事情，台灣有非常多團體認真幫全民做事，但外交部卻獨厚吳怡農，讓這些團體情何以堪？
黃心華也指出，民進黨政府2022年1月成立國防部的全民防衛動員署，進行如何提升後備戰力？如何增加跨部會橫向聯繫以及修定後備動員計畫等，所以要讓國際媒體了解台灣後備動員戰力，應該要讓外媒採訪國防部的全民防衛動員署，怎麼會安排外媒採訪吳怡農的後盾計畫？這是公然幫特定政黨、特定的人員做事嗎？民黨政府執政下，這類假參訪、真造勢是對民主政治最大的傷害。