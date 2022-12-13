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參與春節前紅包行情　聚焦超跌族群、生技、車用

▲法人表示，若要參與這波春節前的紅包行情，不妨可聚焦超跌族群、生技、車用相關等，另外，太陽能、風電、儲能及相關零組件等則是長線看好產業。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲法人表示，若要參與這波春節前的紅包行情，不妨可聚焦超跌族群、生技、車用相關等，另外，太陽能、風電、儲能及相關零組件等則是長線看好產業。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

市場聚焦本週即將公布的通膨數據與聯準會動向，使得外資對亞股轉趨保守，法人指出，大部分亞洲市場遭資金淨流出，這波反彈行情回補最多的台股，再度成為亞股賣超之最，單週失血8.28億美元。回到台股部分，表示若要參與這波春節前的紅包行情，不妨可聚焦超跌族群、生技、車用相關等，另外，太陽能、風電、儲能及相關零組件等則是長線看好產業。

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保德信表示，由於上週外資不買單，除了政策作多的陸股大漲3.29%最佳，以及東協的菲律賓股市上漲1.39%，其他亞股週線皆收黑，表現墊底的為印尼股市-4.34%，其次為唯一獲得外資買超的越南股市，同期下挫-2.61%，台股與南韓股市則分別拉回-1.77%、-1.86%。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，美債殖利率曲線倒掛呈現惡化，加上市場靜待本週FOMC利率會議與會後聲明論調，避險情緒升溫推升美元，抑制美股四大指數表現全面收低；目前芝加哥利率期貨顯示本週聯準會升息2碼至4.5%的機率最大，明年2月與5月則各分別升息2碼與1碼至峰值5.25%。

葉家榮指出，本次點陣圖更新及經濟預測將是觀察重點，若聯準會有任何不如市場鴿派預期的言論，都可能引導美債利率再次發動上行攻勢，進而引發市場波動；根據過往升息循環，直到最後一次升息前，美債利率通常都將再戰高點，以目前市場預期明年第一季將結束升息來看，美債利率還有機會上攻4字頭以上。

至於通膨數據方面，葉家榮分析，儘管美國物價仍居高不下，但市場預期部份通膨數據在近幾個月已出現緩和跡象，因此仍普偏預期本週即將公布的11月美國消費者物價指數，將顯示通膨進一步放緩，有利於聯準會維持轉向鴿派的態度。

台股部分，PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，近期市場靜候國際重量級數據出爐，且因為美國經濟衰退疑慮增溫，預料指數短期將在月線附近震盪，加上外資將放聖誕節假期，在缺少外資回補大型股的力道之下，預料至年底前將以中小型股較有表現空間。

廖炳焜指出，除了美國經濟明年展望不佳，中經院上週發布11月台灣製造業PMI，數字回跌至43.9%，連續5個月緊縮，同時，中經院也下修今年台灣GDP年增率至3.04%，明年成長率僅2.72%，主要是全球經濟陷入衰退陰霾，明年台灣經濟將呈現「內平外冷」的狀況。

廖炳焜認為，雖然明年全球經濟仍充滿不確定因素，不過看好台股已離開底部區，若要參與這波春節前的紅包行情，不妨可聚焦超跌族群、中國手機相關、光學、伺服器、生技、車用相關等，另外，太陽能、風電、儲能及相關零組件等則是長線看好產業。

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