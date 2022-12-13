人妻嘆「婚後才知孝順是缺點」！老公1行為氣炸她：誇張
每個人都有自己的社交習慣！一名人妻發文抱怨，她的老公每次在規劃旅遊時，總是要帶上自己的父母及兄弟姊妹，使他們沒有兩人世界之外，這樣的場面也讓本身不愛社交的她頗感尷尬，向老公多次訴說無果，只能上網發文宣洩，直呼婚後了才知太孝順是缺點。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《靠北婚姻》發文，表示老公與其家人感情甚篤，不過婚後卻成了一個致命缺點，因為每次夫妻二人規劃出遊時，老公都會提議要帶著自己的父母及兄弟姊妹一起，而這情形雖從約會初期就有顯現，但她當時並不在意，只是婚後越來越誇張，令不愛社交的妻子感到相當不自在。
她後續向老公表達自己的想法，對方表示理解，說下次會單獨兩人出去，可真正要出遊時，仍是她與老公加上公公、婆婆的組合，更令她不滿的是，老公為了節省飯店房錢竟直接只訂一間4人房，兩人事後因此大吵，老公強調自己不是媽寶，只是喜歡一家人凝聚的感覺，但種種行徑仍讓原PO無法接受，並認為到了結婚以後才會知道，太過孝順竟是個缺點。
網友回覆「最無法接受一起睡四人房省錢了，超瞎」、「公婆為什麼也同意老公訂四人房，跟媳婦睡同一空間不會不自在嗎」、「是長輩自己要檢討，不應該老是介入年輕人的生活」、「妳也可以邀請妳的父母一起出遊，讓妳先生好好孝順岳父岳母，這樣兩邊長輩都很開心」。（編輯：李惠婷）